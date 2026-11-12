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'झारखंड में इथेनॉल मिलावट की जांच कराए हेमंत सरकार', भाकपा माले ने की मांग

रांची: भाकपा माले राज्य कमिटी की ओर से राज्य सचिव मनोज भक्त ने मांग की है कि हेमंत सरकार झारखंड में विभिन्न कंपनियों द्वारा आपूर्ति किए जा रहे पेट्रोल की स्वतंत्र जांच की व्यवस्था करे और उसमें इथेनॉल की वास्तविक मात्रा को सार्वजनिक करे.

उन्होंने कहा कि कर्नाटक में हुई जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि कुछ कंपनियां पेट्रोल में निर्धारित मानक से अधिक इथेनॉल की मिलावट कर रही हैं, जिससे वाहनों और इंजनों को नुकसान पहुंच रहा है. झारखंड सरकार को राज्यहित में विभिन्न क्षेत्रों में आपूर्ति किए जा रहे पेट्रोल की जांच कराने में विलंब नहीं करना चाहिए. कर्नाटक के बाद अब केरल ने भी ईंधनों की जांच शुरू कर दी है.

भाकपा माले ने की पेट्रोल में इथेनॉल मिलावट की जांच की मांग (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि झारखंड जैसे राज्य में लाखों लोग परिवहन, कृषि, छोटे कारोबार और रोजगार के लिए दोपहिया तथा चारपहिया वाहनों पर निर्भर हैं. पेट्रोल की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का सीधा आर्थिक बोझ आम जनता, ऑटो चालकों, टैक्सी चालकों, किसानों और छोटे कारोबारियों पर पड़ता है. खनिज समृद्ध झारखंड को निम्न गुणवत्ता वाले ईंधन का बाज़ार नहीं बनने दिया जा सकता.

भाकपा माले ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल पर कर वसूलती हैं, इसलिए यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे वाहन इंजनों के लिए संभावित रूप से हानिकारक इथेनॉल मिश्रण की निगरानी करें और उपभोक्ताओं को मानक गुणवत्ता वाला ईंधन सुलभ कीमतों पर उपलब्ध कराएं. साथ ही, सही सूचना और पारदर्शिता उपभोक्ताओं का बुनियादी अधिकार है. जनता को यह जानने का अधिकार है कि उसे किस गुणवत्ता का पेट्रोल बेचा जा रहा है और उसमें कितना इथेनॉल मिश्रित है. इसलिए सरकार को जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए तथा पेट्रोल पंपों पर ईंधन में इथेनॉल की वास्तविक मात्रा की स्पष्ट सूचना प्रदर्शित करानी चाहिए.

भाकपा माले ने मांग की कि सरकारें पेट्रोल कंपनियों को जवाबदेह बनाएं, ताकि मानक से अधिक इथेनॉल मिश्रण अथवा मिलावट के कारण इंजनों को हुए नुकसान की भरपाई कंपनियां करें, न कि उपभोक्ताओं को अकेले पूरी क्षति का बोझ उठाना पड़े.