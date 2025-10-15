ईटीवी भारत से बोलीं सुशांत सिंह की बहन दिव्या गौतम- 'युवाओं-महिलाओं के नेतृत्व में होगा बदलाव'
बिहार के चुनावी समर में विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले उम्मीदवार की भरमार है. ऐसे में दिव्या गौतम का नाम भी सुर्खियों में है. पढ़ें
Published : October 15, 2025 at 7:33 PM IST
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के बीच दीघा सीट से महागठबंधन समर्थित माले प्रत्याशी दिव्या गौतम ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया. नामांकन के बाद उन्होंने ईटीवी भारत से कहा कि यह सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि एक बदलाव की शुरुआत है. उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में अब युवाओं और महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है. यह लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है.
'युवाओं और महिलाओं को मिल रहा नेतृत्व का मौका' : दिव्या गौतम ने कहा कि सीपीआई (एमएल) द्वारा उन्हें उम्मीदवार बनाना इस बात का प्रतीक है कि पार्टी अब युवाओं और महिलाओं पर भरोसा जता रही है. उन्होंने कहा कि लंबे समय तक राजनीति में महिलाओं की भूमिका सीमित रही, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं.
''मैं चाहती हूं कि अधिक से अधिक युवा और महिलाएं आगे आएं और समाज की बेहतरी के लिए सक्रिय राजनीति में भाग लें. इस बार भी विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में युवा और महिला राजनीति में आ रहे हैं और यह अच्छा संकेत है.''- दिव्या गौतम, माले प्रत्याशी, दीघा विधानसभा सीट
स्थानीय समस्याओं को लेकर गंभीर : नामांकन के बाद दिव्या गौतम ने दीघा क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि राजीव नगर में खुले नाले की समस्या बड़ी चिंता का विषय है, जहां आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है. इसके साथ ही जाम की समस्या, जल निकासी और सड़क की स्थिति भी दीघा के लोगों के लिए बड़ी चुनौती है. उन्होंने कहा कि अगर जनता उन्हें मौका देती है, तो इन मुद्दों पर प्राथमिकता के साथ काम किया जाएगा.
बेरोजगारी और महिला सुरक्षा को लेकर मुखर : माले प्रत्याशी ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है. उनकी प्राथमिकता युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना होगी. साथ ही, महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन पर वह विशेष ध्यान देंगी. दिव्या गौतम ने कहा कि बिहार में अब समय आ गया है कि युवाओं के जोश और महिलाओं की सोच के साथ राजनीति में नया अध्याय लिखा जाए.
दिव्या गौतम कौन हैं ? : दिव्या गौतम दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन हैं. पटना से उन्होंने ग्रैजुएशन किया है. फिलहाल पीएचडी कर रही है. कॉलेज के समय से वह राजनीति से जुड़ी हुई हैं. ऐसे में माले ने युवा चेहरा को लाकर बड़ा दांव खेला है.
दीघा सीट का इतिहास : दीघा सीट 2020 में संजीव चौरसिया विधायक बने थे. उस वक्त उन्होंने सीपीआई माले के ही शशि यादव को 46 हजार से ज्यादा मतों से पटखनी दी थी. इस बार फिर से बीजेपी ने उन्हें ही प्रत्याशी बनाया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जनता किसपर अपना विश्वास जताती है.
