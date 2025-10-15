ETV Bharat / state

ईटीवी भारत से बोलीं सुशांत सिंह की बहन दिव्या गौतम- 'युवाओं-महिलाओं के नेतृत्व में होगा बदलाव'

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के बीच दीघा सीट से महागठबंधन समर्थित माले प्रत्याशी दिव्या गौतम ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया. नामांकन के बाद उन्होंने ईटीवी भारत से कहा कि यह सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि एक बदलाव की शुरुआत है. उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में अब युवाओं और महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है. यह लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है.

'युवाओं और महिलाओं को मिल रहा नेतृत्व का मौका' : दिव्या गौतम ने कहा कि सीपीआई (एमएल) द्वारा उन्हें उम्मीदवार बनाना इस बात का प्रतीक है कि पार्टी अब युवाओं और महिलाओं पर भरोसा जता रही है. उन्होंने कहा कि लंबे समय तक राजनीति में महिलाओं की भूमिका सीमित रही, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं.

दिव्या गौतम ने क्या कहा (ETV Bharat)

''मैं चाहती हूं कि अधिक से अधिक युवा और महिलाएं आगे आएं और समाज की बेहतरी के लिए सक्रिय राजनीति में भाग लें. इस बार भी विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में युवा और महिला राजनीति में आ रहे हैं और यह अच्छा संकेत है.''- दिव्या गौतम, माले प्रत्याशी, दीघा विधानसभा सीट

स्थानीय समस्याओं को लेकर गंभीर : नामांकन के बाद दिव्या गौतम ने दीघा क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि राजीव नगर में खुले नाले की समस्या बड़ी चिंता का विषय है, जहां आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है. इसके साथ ही जाम की समस्या, जल निकासी और सड़क की स्थिति भी दीघा के लोगों के लिए बड़ी चुनौती है. उन्होंने कहा कि अगर जनता उन्हें मौका देती है, तो इन मुद्दों पर प्राथमिकता के साथ काम किया जाएगा.