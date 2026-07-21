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नारायणपुर में सीपीआई का विरोध प्रदर्शन, धर्म स्वतंत्रता विधेयक के खिलाफ उठाई आवाज

छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्रता विधेयक के खिलाफ सीपीआई ने विरोध प्रदर्शन किया है.

Opposition to the Freedom of Religion Bill
धर्म स्वतंत्रता विधेयक का विरोध (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 21, 2026 at 4:30 PM IST

3 Min Read
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नारायणपुर: बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में मंगलवार को सीपीआई ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है. सीपीआई ने भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के बैनर तले 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हल्ला बोला है. आंदोलन में बड़ी संख्या में ग्रामीण और समर्थक शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने संविधान विरोधी बताए जा रहे कानूनों और निर्णयों को वापस लेने, धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने की मांग की है. इसके अलावा मॉब लिंचिंग और कथित फर्जी गौकशी के नाम पर होने वाली हत्याओं पर रोक लगाने की भी मांग की है.

धर्मांतरण के खिलाफ कानून का विरोध

छत्तीसगढ़ में हाल ही में लागू किए गए धर्म स्वतंत्रता विधेयक के विरोध में भी जमकर नारेबाजी की गई. वहीं ईवीएम के विरोध में भी प्रदर्शनकारियों ने अपनी आवाज बुलंद की. प्रदर्शनकारियों ने रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया. सभी रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने की बात कही.

नारायणपुर में सीपीआई का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)

बाजार स्थल पर जुटे हजारों ग्रामीण

नारायणपुर के बाजार स्थल पर आयोजित इस आंदोलन में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी रही. भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के बैनर तले आयोजित धरना-प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में विभिन्न मांगों से संबंधित बैनर और पोस्टर लेकर नारेबाजी की. पूरे प्रदर्शन स्थल पर मॉब लिंचिंग बंद करो, मूल निवासियों पर अत्याचार बंद करो और फाइट फॉर जस्टिस जैसे नारे गूंजते रहे.

Protest against the religious freedom law
धर्म स्वतंत्रता कानून के खिलाफ प्रदर्शन (ETV BHARAT)

18 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन

आंदोलनकारियों ने 18 सूत्रीय मांगों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश में संविधान की मूल भावना और नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए. प्रदर्शन के दौरान संविधान के अनुच्छेद 25 से 29 तक धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई.

Protest in Narayanpur
नारायणपुर में विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)

धर्म स्वतंत्रता विधेयक का विरोध

इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु छत्तीसगढ़ में हाल ही में लागू किए गए धर्म स्वतंत्रता विधेयक का विरोध रहा. प्रदर्शनकारियों ने इस कानून को धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की. आंदोलनकारियों का आरोप है कि धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर प्रदेश में विवाद और सामाजिक तनाव बढ़ रहा है. प्रदर्शन के दौरान उन्होंने RSS और बजरंग दल जैसे संगठनों पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि धर्मांतरण के मामलों को लेकर विवाद, आपसी झगड़े और सामाजिक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है.प्रदर्शनकारियों ने मॉब लिंचिंग और कथित तौर पर गौकशी के नाम पर होने वाली हत्याओं को लेकर भी विरोध जताया.

धरना प्रदर्शन के दौरान कई कानूनी प्रावधानों और निर्णयों को संविधान विरोधी बताते हुए उन्हें वापस लेने की मांग की गई. प्रदर्शनकारियों ने संविधान की मूल भावना, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की मांग उठाई. इसके साथ ही धार्मिक संस्थाओं और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में सरकार की नीतियों को लेकर भी सवाल खड़े किए गए.

ईवीएम के विरोध में नारेबाजी

आंदोलन के दौरान ईवीएम के विरोध में भी नारे लगाए गए. प्रदर्शनकारियों ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और मताधिकार की विश्वसनीयता को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई. उन्होंने चुनाव व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए पारदर्शी व्यवस्था की मांग की.

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CPI PROTESTS IN NARAYANPUR

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