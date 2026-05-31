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भाकपा माले ने राज्यसभा चुनाव के लिए रखा पार्टी का रूख, बोले- भाजपा प्रत्याशी की हार हमारी पहली प्राथमिकता!

रांची: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए होने वाले चुनाव में इंडिया ब्लॉक या महागठबंधन की रणनीति क्या होगी, क्या झामुमो-कांग्रेस के बीच एक-एक सीट की शेयरिंग होगी या नहीं? इस सवाल का जवाब अभी तक सिर्फ अटकलों और कयासों में है. इस बीच झारखंड विधानसभा में दो विधायकों वाली पार्टी सीपीआई माले के राज्य सचिव ने तमिलनाडू से लौटने के बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर स्टेट कमेटी की बैठक करके आगे का निर्णय लेने की बात कही है.

राज्यसभा चुनाव पर नहीं हुई कोई औपचारिक बातचीत: मनोज भक्त

सीपीआई माले के स्टेट सचिव मनोज भक्त ने कहा कि अभी तक न तो गठबंधन के सहयोगी घटक दल झामुमो या फिर कांग्रेस की ओर से राज्यसभा चुनाव को लेकर कोई औपचारिक बातचीत हुई है और न ही कोई रणनीति शेयर की गई है.

राज्यसभा चुनाव को लेकर होगी स्टेट कमेटी की बैठक

मनोज भक्त ने कहा कि अभी चेन्नई में सीपीआई माले की सेंट्रल कमेटी की बैठक चल रही है. रविवार को बैठक का अंतिम दिन है. ऐसे में झारखंड सीपीआई माले के सभी नेता 2 जून तक रांची लौट आएंगे. इसके बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर स्टेट कमेटी की बैठक होगी, जिसमें निर्णय लेकर उसे सेंट्रल कमेटी के पास भेजा जाएगा. मनोज भक्त ने साफ किया है कि पार्टी की प्राथमिकता राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की हार होगी.

पूर्व विधायक विनोद सिंह को राज्यसभा भेजना चाहती है पार्टी?

क्या सीपीआई माले की चाहत राज्यसभा की दूसरी सीट पर दिग्गज लेफ्ट नेता रहे महेंद्र सिंह के बेटे और पूर्व विधायक विनोद सिंह को उम्मीदवार बनाने की है?

इस सवाल के जवाब में सीपीआई माले के झारखंड राज्य सचिव मनोज भक्त ने कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी का कोई भी फैसला स्टेट कमेटी की बैठक में लिया जाएगा लेकिन उनकी राय और गठबंधन को सलाह देने की बात है तो विनोद सिंह महागठबंधन की ओर से एक योग्य उम्मीदवार हो सकते हैं, जो न सिर्फ बेदाग हैं बल्कि संघर्ष और शहादत के इतिहास के साथ-साथ विधायक के रूप में उनका सुनहरा कार्यकाल रहा है. मनोज भक्त ने दोहराया कि माले की पहली प्राथमिकता राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की हार सुनिश्चित करनी है.