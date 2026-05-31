ETV Bharat / state

भाकपा माले ने राज्यसभा चुनाव के लिए रखा पार्टी का रूख, बोले- भाजपा प्रत्याशी की हार हमारी पहली प्राथमिकता!

सीपीआई माले के स्टेट सचिव मनोज भक्त ने राज्यसभा चुनाव पर बयान दिया है.

Cpiml Leader Manoj Bhakt
सीपीआई माले के स्टेट सचिव मनोज भक्त (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 31, 2026 at 3:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए होने वाले चुनाव में इंडिया ब्लॉक या महागठबंधन की रणनीति क्या होगी, क्या झामुमो-कांग्रेस के बीच एक-एक सीट की शेयरिंग होगी या नहीं? इस सवाल का जवाब अभी तक सिर्फ अटकलों और कयासों में है. इस बीच झारखंड विधानसभा में दो विधायकों वाली पार्टी सीपीआई माले के राज्य सचिव ने तमिलनाडू से लौटने के बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर स्टेट कमेटी की बैठक करके आगे का निर्णय लेने की बात कही है.

राज्यसभा चुनाव पर नहीं हुई कोई औपचारिक बातचीत: मनोज भक्त

सीपीआई माले के स्टेट सचिव मनोज भक्त ने कहा कि अभी तक न तो गठबंधन के सहयोगी घटक दल झामुमो या फिर कांग्रेस की ओर से राज्यसभा चुनाव को लेकर कोई औपचारिक बातचीत हुई है और न ही कोई रणनीति शेयर की गई है.

राज्यसभा चुनाव को लेकर होगी स्टेट कमेटी की बैठक

मनोज भक्त ने कहा कि अभी चेन्नई में सीपीआई माले की सेंट्रल कमेटी की बैठक चल रही है. रविवार को बैठक का अंतिम दिन है. ऐसे में झारखंड सीपीआई माले के सभी नेता 2 जून तक रांची लौट आएंगे. इसके बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर स्टेट कमेटी की बैठक होगी, जिसमें निर्णय लेकर उसे सेंट्रल कमेटी के पास भेजा जाएगा. मनोज भक्त ने साफ किया है कि पार्टी की प्राथमिकता राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की हार होगी.

पूर्व विधायक विनोद सिंह को राज्यसभा भेजना चाहती है पार्टी?

क्या सीपीआई माले की चाहत राज्यसभा की दूसरी सीट पर दिग्गज लेफ्ट नेता रहे महेंद्र सिंह के बेटे और पूर्व विधायक विनोद सिंह को उम्मीदवार बनाने की है?

इस सवाल के जवाब में सीपीआई माले के झारखंड राज्य सचिव मनोज भक्त ने कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी का कोई भी फैसला स्टेट कमेटी की बैठक में लिया जाएगा लेकिन उनकी राय और गठबंधन को सलाह देने की बात है तो विनोद सिंह महागठबंधन की ओर से एक योग्य उम्मीदवार हो सकते हैं, जो न सिर्फ बेदाग हैं बल्कि संघर्ष और शहादत के इतिहास के साथ-साथ विधायक के रूप में उनका सुनहरा कार्यकाल रहा है. मनोज भक्त ने दोहराया कि माले की पहली प्राथमिकता राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की हार सुनिश्चित करनी है.

राज्यसभा चुनाव के लिए माले के दो वोट भी हैं बेहद खास

दरअसल, 81 विधायकों वाली झारखंड विधानसभा में इंडिया ब्लॉक के महागठबंधन के पास 56 (झामुमो-34, कांग्रेस-16, राजद-4 और माले-2) विधायक हैं. राज्यसभा की दोनों सीट जीतने के लिए महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार को पहली प्राथमिकता के लिए 28-28 वोट चाहिए होंगे

यही आंकड़ा महागठबंधन के दो दल 4 विधायक वाली पार्टी राजद और 2 विधायक वाली पार्टी सीपीआई माले को बेहद महत्वपूर्ण बना देती है. हालांकि सीपीआई माले के स्टेट सचिव बार-बार यह जरूर कह रहे हैं कि भाजपा उम्मीदवार की हार उनकी पहली प्राथमिकता होगी लेकिन वह स्टेट कमेटी की बैठक में माले का रुख साफ करने की भी बात कह रहे हैं.

2 जून को रांची आने पर करूंगा बात, गठबंधन एकजुट: राजद

वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड राजद का स्टैंड जानने के लिए ईटीवी भारत ने राजद विधायक दल के नेता और पूर्व मंत्री सुरेश पासवान से बात की तो उन्होंने देवघर से फोन पर बताया कि 2 जून को रांची आने पर वह इस विषय पर बात करेंगे. उन्होंने यह जरूर कहा है कि गठबंधन एकजुट है और राज्यसभा की दोनों सीटों पर महागठबंधन की ही जीत होगी. राजद विधायक दल के नेता ने माना है कि अभी तक राज्यसभा चुनाव को लेकर झामुमो या कांग्रेस की ओर से कोई औपचारिक बात उनसे नहीं हुई है.

ये भी पढ़ें- राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की हार पक्की करने पर झामुमो-कांग्रेस एकमत! एक-दो दिन में फैसला लेंगे CM हेमंत सोरेन

अंजनी सोरेन को राज्यसभा भेजने की मांग तेज, ओडिशा झामुमो कार्यकर्ता रांची पहुंचे, सीएम को सौंपा मांग पत्र

राज्यसभा चुनावः प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने अपने विधायकों से की वन टू वन बात!

TAGGED:

CPIML LEADER MANOJ BHAKT IN RANCHI
RAJYA SABHA SEAT OF JHARKHAND
झारखंड सीपीआई माले
राज्यसभा चुनाव 2026
CPIML STATE SECRETARY MANOJ BHAKT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.