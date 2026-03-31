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युद्ध में फंसे भारतीय मजदूर, केंद्र सरकार की चुप्पी पर दीपांकर भट्टाचार्य का जुबानी हमला

भाकपा (माले) ने केंद्र सरकार की विदेश नीति, मजदूरों की सुरक्षा और आर्थिक हालात पर सवाल उठाए. उन्होंने आगामी चुनावों पर अपनी रणनीति भी साफ की.

CPI ML ON FOREIGN POLICY
भाकपा (माले) के राष्ट्रीय महासचिव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 31, 2026 at 11:18 AM IST

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धनबादः निरसा में दो दिन की CPI (ML) स्टेट कमेटी की मीटिंग हुई, जहां पार्टी के शीर्ष नेताओं ने देश की मौजूदा स्थिति, केंद्र सरकार की विदेश नीति, मजदूरों की सुरक्षा और आर्थिक संकट को लेकर जमकर हमला बोला. बैठक के दौरान राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कई गंभीर मुद्दों को उठाते हुए केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा किया.

बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया

निरसा स्थित भाकपा माले कार्यालय में आयोजित इस दो दिवसीय राज्य कमेटी की बैठक में पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. बैठक में राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, प्रदेश सचिव मनोज भट्ट, निरसा विधायक अरूप चटर्जी, बगोदर के पूर्व विधायक बिनोद सिंह, माले नेता हालधर महतो, राज्य कमिटी सदस्य सुषमा मेहता और सभा प्रभारी जनार्दन प्रसाद सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. बैठक में देश के राजनीतिक हालात, सामाजिक मुद्दों और संगठनात्मक मजबूती पर विस्तार से चर्चा की गई.

भाकपा (माले) के राष्ट्रीय महासचिव का बयान (Etv Bharat)

गहराता जा रहा है आर्थिक संकटः दीपांकर भट्टाचार्य

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए दीपांकर भट्टाचार्य ने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्र सरकार की नीति को लेकर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि इजरायल द्वारा युद्ध थोपे जाने से न केवल ईरान को भारी नुकसान हो रहा है, बल्कि इसका असर अब पूरी दुनिया पर पड़ रहा है. वैश्विक स्तर पर जान-माल के नुकसान के साथ-साथ आर्थिक संकट भी गहराता जा रहा है.

अमेरिका तथा इजरायल से युद्ध रोकने की अपील करनी चाहिएः माले महासचिव

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को गलत बताते हुए कहा कि इसी वजह से भारत भी इस संकट में फंसता नजर आ रहा है. माले महासचिव ने मांग की कि भारत सरकार को इस युद्ध के खिलाफ खुलकर सामने आना चाहिए और अमेरिका तथा इजरायल से दो टूक शब्दों में युद्ध रोकने की अपील करनी चाहिए.

युद्ध का असर भारतीय प्रवासी मजदूरों परः दीपांकर भट्टाचार्य

दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि इस युद्ध का सबसे बड़ा असर प्रवासी भारतीय मजदूरों पर पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि करीब एक करोड़ भारतीय मजदूर ईरान, इजरायल और खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं, जिनकी स्थिति बेहद चिंताजनक है. कई मजदूरों के मारे जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं, जबकि हजारों मजदूर वहां फंसे हुए हैं.

केंद्र सरकार का उदासीन रवैयाः भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्ध से पहले इजरायल का दौरा कर चुके हैं और वहां अगले पांच वर्षों में 50 हजार मजदूर भेजने का वादा किया गया था. ऐसे में उन्होंने सरकार पर प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा को लेकर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया.

देश के अंदरूनी हालात पर बोलते हुए माले महासचिव ने कहा कि आज देश आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है. रसोई गैस की किल्लत से आम जनता परेशान है और छोटे-छोटे उद्योग-धंधे बंद होने की कगार पर हैं. उन्होंने कहा कि स्थिति कोरोना काल जैसी बनती जा रही है, जहां सबसे ज्यादा दिक्कत मजदूर वर्ग को उठानी पड़ रही है.

दीपांकर भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार की नीतियों को देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर करने वाला बताया. उन्होंने कहा कि भारत को एक तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग किया जा रहा है और अमेरिका के प्रति झुकाव वाली नीति देश के लिए शर्मनाक है.

उन्होंने चार नए लेबर कोड का भी विरोध करते हुए कहा कि यह मजदूरों को 'गुलाम' बनाने की व्यवस्था है. इससे मजदूरों को ज्यादा काम करना पड़ेगा लेकिन उन्हें उचित वेतन नहीं मिलेगा.

झामुमो का भी समर्थन मिल रहा हैः दीपांकर भट्टाचार्य

वहीं, आगामी चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी माले ने अपनी रणनीति साफ की. दीपांकर भट्टाचार्य ने बताया कि पश्चिम बंगाल में सीपीएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट फ्रंट के साथ तालमेल के तहत माले 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है.

असम में कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन के तहत चाय बागान क्षेत्र की एक सीट, मेहाली सीट और पहाड़ी जिलों की दो सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही गई. उन्होंने बताया कि मेहाली सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी समर्थन मिल रहा है.

केरल में तीन सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी

इसके अलावा तमिलनाडु और केरल में भी माले अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है. तमिलनाडु में करीब 14 सीटों पर चुनाव लड़ने और जहां चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहां डीएमके को समर्थन देने की बात कही गई. वहीं केरल में तीन सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है.

कुल मिलाकर, निरसा में आयोजित इस राज्य कमिटी बैठक के जरिए भाकपा माले ने एक तरफ केंद्र सरकार की विदेश नीति, मजदूरों की सुरक्षा और आर्थिक हालात पर सवाल उठाए, तो वहीं दूसरी ओर आगामी चुनावों को लेकर अपनी रणनीति भी साफ कर दी.

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