ETV Bharat / state

युद्ध में फंसे भारतीय मजदूर, केंद्र सरकार की चुप्पी पर दीपांकर भट्टाचार्य का जुबानी हमला

धनबादः निरसा में दो दिन की CPI (ML) स्टेट कमेटी की मीटिंग हुई, जहां पार्टी के शीर्ष नेताओं ने देश की मौजूदा स्थिति, केंद्र सरकार की विदेश नीति, मजदूरों की सुरक्षा और आर्थिक संकट को लेकर जमकर हमला बोला. बैठक के दौरान राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कई गंभीर मुद्दों को उठाते हुए केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा किया.

बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया

निरसा स्थित भाकपा माले कार्यालय में आयोजित इस दो दिवसीय राज्य कमेटी की बैठक में पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. बैठक में राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, प्रदेश सचिव मनोज भट्ट, निरसा विधायक अरूप चटर्जी, बगोदर के पूर्व विधायक बिनोद सिंह, माले नेता हालधर महतो, राज्य कमिटी सदस्य सुषमा मेहता और सभा प्रभारी जनार्दन प्रसाद सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. बैठक में देश के राजनीतिक हालात, सामाजिक मुद्दों और संगठनात्मक मजबूती पर विस्तार से चर्चा की गई.

भाकपा (माले) के राष्ट्रीय महासचिव का बयान (Etv Bharat)

गहराता जा रहा है आर्थिक संकटः दीपांकर भट्टाचार्य

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए दीपांकर भट्टाचार्य ने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्र सरकार की नीति को लेकर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि इजरायल द्वारा युद्ध थोपे जाने से न केवल ईरान को भारी नुकसान हो रहा है, बल्कि इसका असर अब पूरी दुनिया पर पड़ रहा है. वैश्विक स्तर पर जान-माल के नुकसान के साथ-साथ आर्थिक संकट भी गहराता जा रहा है.

अमेरिका तथा इजरायल से युद्ध रोकने की अपील करनी चाहिएः माले महासचिव

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को गलत बताते हुए कहा कि इसी वजह से भारत भी इस संकट में फंसता नजर आ रहा है. माले महासचिव ने मांग की कि भारत सरकार को इस युद्ध के खिलाफ खुलकर सामने आना चाहिए और अमेरिका तथा इजरायल से दो टूक शब्दों में युद्ध रोकने की अपील करनी चाहिए.

युद्ध का असर भारतीय प्रवासी मजदूरों परः दीपांकर भट्टाचार्य

दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि इस युद्ध का सबसे बड़ा असर प्रवासी भारतीय मजदूरों पर पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि करीब एक करोड़ भारतीय मजदूर ईरान, इजरायल और खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं, जिनकी स्थिति बेहद चिंताजनक है. कई मजदूरों के मारे जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं, जबकि हजारों मजदूर वहां फंसे हुए हैं.

केंद्र सरकार का उदासीन रवैयाः भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्ध से पहले इजरायल का दौरा कर चुके हैं और वहां अगले पांच वर्षों में 50 हजार मजदूर भेजने का वादा किया गया था. ऐसे में उन्होंने सरकार पर प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा को लेकर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया.