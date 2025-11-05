ETV Bharat / state

गोपालगंज के भाकपा-माले कार्यालय पर छापेमारी, 1.87 लाख जब्त, पार्टी ने लगाया बेवजह परेशान करने का आरोप

अलमारी में रखे 1,87,000 नगद बरामद: छापेमारी के दौरान अलमारी में रखे 1,87,000 नगद बरामद किए गए, जिसे टीम ने जब्त कर लिया. सीओ का कहना है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बीच इतनी बड़ी मात्रा में नगद राशि का रखा जाना संदेह पैदा करता है, इसलिए राशि जब्त कर ली गई है. इस संबंध में माले अध्यक्ष को नोटिस जारी कर इस रकम के स्रोत और उपयोग के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है. मामले की जांच की जा रही है.

उड़नदस्ता दल को मिली थी गुप्त सूचना : दरअसल बताया जा रहा है कि निर्वाचन विभाग की उड़नदस्ता दल को गुप्त सूचना मिली थी कि माले कार्यालय में नकदी रखी गई है. इसी सूचना के आधार पर सीओ सह उड़नदस्ता दल के दंडाधिकारी अनुभव कुमार राय के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की.

गोपालगंज: गोपालगंज जिले के भोरे में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चल रही कार्रवाई के बीच भाकपा माले (CPI-M) के स्थानीय कार्यालय पर निर्वाचन विभाग की फ्लाइंग स्क्वायड टीम ने छापेमारी की है. इस दौरान माले कार्यालय से 1 लाख 87 हजार रुपए की नगद राशि जब्त की गई है.

कार्रवाई पर माले ने कड़ा विरोध जताया: वहीं इस पूरी कार्रवाई पर माले ने कड़ा विरोध जताया है. माले के जिला सचिव इंद्रजीत चौरसिया ने प्रेस वार्ता कर इस छापेमारी को सता पोषित बताया है. मीडिया को संबोधित करते हुए चौरसिया ने बताया कि भोरे के अंचला अधिकारी जिसे बड़ी कार्रवाई मान रहे हैं तो मैं प्रेस के माध्यम से यह बता दूं कि यह पैसा पार्टी के खाते का पैसा था और कल ही पंजाब नेशनल बैंक से पैसे की निकासी की गई थी.

पार्टी ने लगाया बेवजह परेशान करने का आरोप (ETV Bharat)

मंत्री के इशारे पर कार्रवाई का लगाया आरोप : माले के नेताओं ने ये बताया कि यह छापेमारी सिर्फ माले को प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है और वो भी यहां के यहां के मंत्री के इशारे पर. उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाए हैं. पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और यह कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है.जो भी राशि प्रशासनिक स्तर पर प्राप्त किए गए हैं, वह चंदे में मिली राशि है, जिनका प्रमाण मौजूद है.

चुनाव संबंधी वैध खर्चों के लिए रखी गई थी राशि-माले : माले का कहना है कि बरामद राशि पार्टी के संगठनात्मक कार्यों और चुनाव संबंधी वैध खर्चों के लिए रखी गई थी और इसका इस्तेमाल किसी भी अवैध गतिविधि के लिए नहीं किया जा रहा था. माले के अनुसार, प्रशासन बेवजह निशाना बना रहा है, जबकि अन्य दलों के खर्चों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है.

निर्वाचन विभाग मामले की जांच में जुटा : फिलहाल, माले को नोटिस का जवाब देना है और निर्वाचन विभाग इस मामले में आगे की जांच कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब्त की गई राशि का इस्तेमाल चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में न हो रहा हो.



