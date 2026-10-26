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वोट चोरी के खिलाफ दिल्ली में आयोजित महारैली में जोरदार उपस्थिति दर्ज कराएगा सीपीआई मालेः दीपांकर भट्टाचार्य

विनोद सिंह, कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य, अरूप चटर्जी और अन्य ( Etv Bharat )

रांची: देश के वर्तमान हालात, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने और मतदाता सूची के अब तक हुए गहन पुनरीक्षण (SIR) को रद्द करने, देश में श्रम सुधार के नाम पर कॉर्पोरेट कंपनियों और पूंजीपतियों के हाथों मजदूरों के शोषण की राह केंद्र सरकार द्वारा आसान बना देने सहित विभिन्न मुद्दों पर सीपीआई माले और समान विचारधारा वाले लोगों के साथ मिलकर जोरदार आंदोलन करेगा.

सीपीआई माले न्यायिक और लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ेगी