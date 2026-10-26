वोट चोरी के खिलाफ दिल्ली में आयोजित महारैली में जोरदार उपस्थिति दर्ज कराएगा सीपीआई मालेः दीपांकर भट्टाचार्य
दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा 'वोट चोरी' और CEC की बर्खास्तगी को लेकर भाकपा (माले) न्यायिक व लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ेगी. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 26, 2026 at 8:43 PM IST
रांची: देश के वर्तमान हालात, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने और मतदाता सूची के अब तक हुए गहन पुनरीक्षण (SIR) को रद्द करने, देश में श्रम सुधार के नाम पर कॉर्पोरेट कंपनियों और पूंजीपतियों के हाथों मजदूरों के शोषण की राह केंद्र सरकार द्वारा आसान बना देने सहित विभिन्न मुद्दों पर सीपीआई माले और समान विचारधारा वाले लोगों के साथ मिलकर जोरदार आंदोलन करेगा.
सीपीआई माले न्यायिक और लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ेगी
झारखंड के सीपीआई माले कार्यालय में सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, निरसा विधायक अरूप चटर्जी, बगोदर से पूर्व विधायक विनोद सिंह और सीपीआई माले के राज्य सचिव मनोज भक्त ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वोट चोरी और CEC ज्ञानेश कुमार की बर्खास्तगी को लेकर सीपीआई माले न्यायिक और लोकतांत्रिक दोनों लड़ाई लड़ेगी.
पीस बांड भरने से किया इंकार
देश में चल रहे जेन-जी आंदोलन, दिल्ली पुलिस की आंदोलनकारियों से पीस बॉंड पर हस्ताक्षर करने की बाध्यता, गुजरात में झारखंड के प्रवासी मजदूरों की समस्याएं, मोदी सरकार की विदेश नीति, एसआईआर और वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने जैसे गंभीर मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंदोलन की घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस का आन्दोलनकारियो को पीस बांड भरवाना, उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के संवैधानिक अधिकार पर हमला है. इसलिए AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीस बांड भरने से इंकार कर दिया.
MMDR कानून में बदलाव से झारखंड को नुकसानः सीपीआई माले
दीपंकर भट्टाचार्या ने कहा कि 01 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों की महारैली होने जा रही है. इस रैली में सीपीआई माले की जोरदार उपस्थिति रहेगी. दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा के पक्ष में काम करने वाले CEC ज्ञानेश कुमार के पद से हटने तक आंदोलन होते रहेंगे. 30 नवंबर को वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने के मुद्दे पर अदालत लगाने की योजना है. सीपीआई माले ने कहा कि MMDR कानून में बदलाव का आर्थिक नुकसान झारखंड जैसे राज्य को होगा. ऐसे में इस मुद्दे में झारखंड-छत्तीसगढ़ में जनता का साथ लेकर आंदोलन तेज किया जायेगा.
गुजरात में भाजपा सरकार के संरक्षण में मजदूरों का हो रहा है शोषण-विनोद पांडेय
पूर्व विधायक एवं भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य कॉ. विनोद कुमार सिंह सूरत तथा अन्य प्रभावित क्षेत्रों के दौरे से लौटे हैं, उन्होंने कहा कि गुजरात में मजदूरों को अमानवीय श्रम स्थितियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है.
कपड़ा एवं हीरा उद्योग में काम कर रहे मजदूरों पर 12 घंटे काम करने का दबाव है और उनकी साप्ताहिक छुट्टियाँ भी समाप्त कर दी गई हैं, मजदूरों को कम मजदूरी मिल रही है. कई ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं, जिनमें मजदूरी के बजाय केवल दो वक्त के भोजन के एवज में उनसे 12 घंटे काम कराया जा रहा है.
JPSC-JSSC में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई होः अरूप चटर्जी
वहीं विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि झारखंड में यहां के छात्रों-बेरोजगारों की समस्या पर सरकार को ध्यान देना चाहिए. JPSC-JSSC परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए. वहीं अदालत में सरकार को अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहिए ताकि पीड़ित छात्रों को न्याय मिल सके.
2027 में होगा सीपीआई माले का महाधिवेशनः दीपांकर
दीपांकर भट्टाचार्य ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान जानकारी दी कि अगले महीने की 21-22 तारीख को गिरिडीह के सरैया में ग्रामीण मजदूरों का बड़ा सम्मेलन होगा जिसमें देशभर से ग्रामीण मजदूरों के संगठन से जुड़े प्रतिनिधि भाग लेंगे. वहीं 28 से 30 नवम्बर तक महाराष्ट्र के नागपुर में AISA का सम्मेलन होगा,
सीपीआई माले की युवा इकाई RYA का राष्ट्रीय सम्मेलन इसी वर्ष 19 और 20 नवंबर को बक्सर में होगा जबकि 2027 में 12 वां महाधिवेशन धनबाद में होगा.
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