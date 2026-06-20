ETV Bharat / state

भाकपा माले का कांग्रेस पर पलटवार, कहा- हम पर लगाए गए तथ्यहीन आरोप के लिए माफी मांगें पार्टी

रांची: झारखंड से भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी सदस्यों की बैठक पार्टी के राज्य कार्यालय महेंद्र सिंह भवन रांची में हुई. इस बैठक में राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी द्वारा भाकपा माले पर लगाए गए तथ्यहीन आरोपों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई.

पार्टी की छवि को के. राजू के बयान से नुकसान पहुंचा- माले

इस बैठक में शामिल सीपीआई माले के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू के मीडिया में सार्वजनिक रूप से जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं. वह पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है. भाकपा माले एक संघर्षशील एवं वैचारिक पार्टी है. पार्टी के विधायकों ने निर्णय के अनुसार ही राज्यसभा चुनाव में अपना वोट कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को दिया. ऐसे में कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं.

केंद्रीय कमेटी सदस्यों की बैठक में पार्टी ने कांग्रेस से इन आरोपों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है. इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इस मामले में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा और उनके समक्ष तथ्यहीन आरोपों के संबंध में अपना पक्ष रखेगा.

प्रणव झा की हार के बाद के. राजू के बयान की हड़बड़ी से कांग्रेस कठघरे में- सीपीआई माले

पार्टी के राज्य सचिव मनोज भक्त ने कहा कि राज्यसभा चुनाव परिणाम को लेकर कांग्रेस पोलिंग एजेंट के. राजू के बयान की हड़बड़ी कांग्रेस को कठघरे में ले आयी है. उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस विधायकों के कितने वोट सही तौर पर प्रणव झा के पक्ष में थे, कितने वोट नाथवानी के पक्ष में थे और कितने वोट गलत थे.