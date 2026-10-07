एमपीएल विवाद पर माले-भाजपा आमने-सामने, ढुल्लू महतो ने प्रशासन को दी कार्रवाई की चेतावनी
मजदूर-विस्थापितों की मांग पर निरसा में आर-पार, वाम दल और भाजपा के टकराव के बीच सुलग उठा एमपीएल विवाद. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 7, 2026 at 9:46 PM IST
धनबादः निरसा में एमपीएल (Maithon Power Limited) को लेकर 3 दिनों से चल रहा आंदोलन अब राजनीतिक टकराव में बदल गया है. एक तरफ एमपीएल के मुख्य गेट पर भाकपा माले का अनिश्चितकालीन धरना जारी है, तो दूसरी तरफ इसके विरोध में भाजपा नेता अशोक मंडल ने समर्थकों के साथ NH-19 पर चक्का जाम कर दिया.
इस बीच सांसद ढुल्लू महतो ने भी मामले में जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है. सांसद ने चेतावनी दी है कि अगर एमपीएल में ठप परिवहन जल्द शुरू नहीं हुआ तो जनता सड़क पर उतरने को मजबूर होगी.
वादों को पूरा नहीं करने का आरोप
निरसा के एमपीएल कंपनी के मुख्य गेट पर पिछले तीन दिनों से भाकपा माले का आंदोलन जारी है. विधायक अरूप चटर्जी की अगुवाई में कार्यकर्ता और स्थानीय विस्थापित धरने पर बैठे हैं. आंदोलन के कारण एमपीएल में हाइवा का परिचालन प्रभावित है और कंपनी का काम भी ठप होने की बात कही जा रही है. माले की ओर से एमपीएल प्रबंधन पर स्थानीय लोगों और विस्थापितों को रोजगार नहीं देने, CSR के तहत पर्याप्त काम नहीं करने और किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया गया है.
आंदोलन के पीछे रंगदारी और वसूली का आरोप
इधर, माले के आंदोलन के विरोध में भाजपा नेता अशोक मंडल समर्थकों के साथ NH-19 पर उतर आए और सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया. भाजपा नेता का आरोप है कि आंदोलन के कारण करीब 300 से 400 हाइवा तीन दिनों से खड़े हैं और परिवहन पूरी तरह प्रभावित है. उन्होंने आंदोलन के पीछे रंगदारी और वसूली की कोशिश का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की.
कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने की इजाजत नहींः ढुल्लू महतो
वहीं, इस पूरे मामले को लेकर सांसद ढुल्लू महतो ने भी जिला प्रशासन को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी. सांसद ने कहा कि एमपीएल को तीन दिनों से बंद रखा गया है, जबकि करीब 300 गाड़ियां सड़क पर खड़ी हैं और बड़ी संख्या में मजदूर कंपनी के अंदर हैं. ढुल्लू महतो ने जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने जल्द कदम नहीं उठाया तो जनता सड़क पर उतर सकती है. उन्होंने साफ कहा कि कानून-व्यवस्था से किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती.
प्रशासन की सड़क जाम हटाने की कोशिश
एमपीएल विवाद को लेकर अब माले और भाजपा आमने-सामने हैं. एक ओर विधायक अरूप चटर्जी की अगुवाई में कंपनी गेट पर अनिश्चितकालीन धरना जारी है, तो दूसरी ओर भाजपा ने इसके विरोध में NH-19 जाम कर दिया है. दोनों पक्षों के आरोपों के बीच अब पूरे मामले में जिला प्रशासन की भूमिका अहम हो गई है. फिलहाल प्रशासन की कोशिश सड़क जाम हटाने और एमपीएल में ठप परिवहन को सामान्य कराने की है.
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