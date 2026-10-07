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एमपीएल विवाद पर माले-भाजपा आमने-सामने, ढुल्लू महतो ने प्रशासन को दी कार्रवाई की चेतावनी

एमपीएल विवाद पर माले-भाजपा आमने-सामने ( Etv Bharat )

धनबादः निरसा में एमपीएल (Maithon Power Limited) को लेकर 3 दिनों से चल रहा आंदोलन अब राजनीतिक टकराव में बदल गया है. एक तरफ एमपीएल के मुख्य गेट पर भाकपा माले का अनिश्चितकालीन धरना जारी है, तो दूसरी तरफ इसके विरोध में भाजपा नेता अशोक मंडल ने समर्थकों के साथ NH-19 पर चक्का जाम कर दिया.

इस बीच सांसद ढुल्लू महतो ने भी मामले में जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है. सांसद ने चेतावनी दी है कि अगर एमपीएल में ठप परिवहन जल्द शुरू नहीं हुआ तो जनता सड़क पर उतरने को मजबूर होगी.