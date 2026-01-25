ETV Bharat / state

नक्सलियों ने साथियों को श्रद्धांजलि देते हुए संघर्ष जारी रखने का किया ऐलान, एक साथ 17 का हुआ था एनकाउंट

सारंडा में सुरक्षाबलों की कार्रवाई में बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने के बाद भाकपा माओवादियों ने प्रेस रिलीज जारी की है.

Maoist press Release
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 25, 2026 at 3:21 PM IST

3 Min Read
रांची: 22 जनवरी को सारंडा में एक साथ 17 नक्सलियों के मारे जाने के बाद भाकपा माओवादियों को बड़ा झटका लगा है. हालांकि, नक्सली प्रवक्ता आजाद ने दावा किया है कि उनका संघर्ष जारी रहेगा. इस संबंध में नक्सलियों ने एक रिलीज भी जारी की है.

माओवादियों की प्रेस रिलीज जारी

भाकपा (माओवादी) संगठन के बिहार-झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी ने सारंडा जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बलों के अभियानों के खिलाफ प्रेस बयान जारी किया है. संगठन के प्रवक्ता 'आजाद' के नाम से जारी इस बयान में सीआरपीएफ के बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई का विरोध जताया गया है. साथ ही, मुठभेड़ में मारे गए संगठन के वरिष्ठ नेताओं को श्रद्धांजलि देते हुए शेष कार्यकर्ताओं ने संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया है. नक्सल प्रवक्ता ने दावा किया है कि 20 जनवरी को सीआरपीएफ महानिदेशक द्वारा सारंडा में माओवादियों पर 'निर्णायक प्रहार' की घोषणा के बाद से 21 जनवरी से लगातार अभियान तेज हो गए हैं.

हवाई हमले का आरोप

नक्सली प्रवक्ता के अनुसार, बलिबा, टिरिलपोसी, नूरदा गांव और बाबुडेरा के आसपास हेलीकॉप्टरों से सशस्त्र हवाई हमले किए जा रहे हैं. साथ ही अंधाधुंध गोलीबारी हो रही है. माओवादी प्रवक्ता के बयान में कहा गया है कि इन अभियानों की कोई पूर्व सूचना स्थानीय आदिवासी ग्रामीणों को नहीं दी गई, जिससे वे भय के साये में जीने को मजबूर हैं. कई गांवों के लोग घर-बार छोड़कर जंगलों में भाग गए हैं. नक्सली प्रवक्ता ने सुरक्षाबलों पर जीपीएस ट्रैकर के इस्तेमाल और खाद्य सामग्री में जहर मिलाकर जाल बिछाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं. जिन्हें 'असंवैधानिक और क्रूर' करार दिया गया है.

प्रमुख नेताओं के मारे जाने का दावा

प्रेस रिलीज में संगठन ने भाकपा (माओवादी) के केंद्रीय कमेटी के सदस्य तथा बिहार-झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के सचिव कॉमरेड पतिराम मांझी उर्फ अनल उर्फ रमेश और ओडिशा राज्य कमेटी के सदस्य कॉमरेड लालचंद उर्फ अनमोल उर्फ सुशांत सहित कई नेताओं के मारे जाने का दावा किया है. कुछ अन्य कार्यकर्ताओं के गंभीर रूप से घायल होने की भी बात कही गई है. संगठन ने इसे 'अमानवीय और बर्बरतापूर्ण कार्रवाई' बताया है. मारे गए साथियों को श्रद्धांजलि देते हुए बयान में कहा गया, "हमारे शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा. शेष बचे कार्यकर्ता क्रांतिकारी संघर्ष को और तेज करेंगे."

ऑडियो की जांच की जा रही है - आईजी अभियान

वहीं दूसरी तरफ झारखंड पुलिस मुख्यालय के पास भी नक्सलियों की प्रेस रिलीज और ऑडियो को लेकर जानकारी उपलब्ध है. जिसकी जांच की जा रही है. झारखंड पुलिस के प्रवक्ता सह आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने बताया कि नक्सलियों की प्रेस रिलीज की बात सामने आई है. ऑडियो की तकनीकी जांच की जा रही है.

