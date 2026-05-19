पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी और महंगाई के खिलाफ माकपा का जयपुर में प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट गेट पर चढ़कर लगाए नारे
कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने गेट बंद कर दिया. इस पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई.
Published : May 19, 2026 at 2:36 PM IST|
Updated : May 19, 2026 at 2:56 PM IST
जयपुर : सीपीआई (मार्क्सवादी) ने पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी, बढ़ती महंगाई और रसोई गैस की किल्लत एवं कालाबाजारी के विरोध में मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. माकपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट में जबरन घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस में गेट बंद कर कार्यकर्ताओं को बाहर रोक दिया. इस दौरान कई कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर चढ़ गए और नारे लगाए. गेट पर माकपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई.
सीपीआई (एम) के जिला सचिव संजय माधव के नेतृत्व में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर एकत्र हुए. उन्होंने पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी, रसोई गैस की किल्लत एवं कालाबाजारी और बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया. कलेक्ट्रेट में घुसने लगे तो बनीपार्क थाना पुलिस ने बाहर ही रोक दिया. थानाधिकारी मनोज मीणा जाप्ते के साथ मौजूद थे. सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए. पुलिस के बाहर रोकने से नाराज कार्यकर्ताओं ने मुख्य द्वार को धक्का देकर गेट खोलने की कोशिश की. जिला सचिव माधव और कुछ कार्यकर्ता गेट पर चढ़ गए. पुलिस की समझाइश के बाद कार्यकर्ता गेट से उतरे. माधव और अन्य पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को गेट पर ही संबोधित किया. मोदी सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई. इसके बाद सीपीआईएम ने जिला कलेक्टर संदेश नायक को ज्ञापन सौंपा.
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मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग: माधव ने बताया कि भर्तियों में गड़बड़ियां, महंगाई समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर पार्टी ने पूरे देश में प्रदर्शन किया. उनका कहना था कि बीजेपी और आरएसएस की नीतियों के कारण देश की आम जनता परेशान है. युद्ध का बहाना बनाकर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं. असल में केंद्र की नीतियों के कारण दामों में बढ़ोतरी की जा रही है. माधव ने मांग की कि पेट्रोल-डीजल के बढ़े दाम वापस लिए जाए. इससे देश में महंगाई पर लगाम लगेगी और गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए.
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