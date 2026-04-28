नारायणपुर में सीपीआई का प्रदर्शन, खनिज संपदा रोजगार समेत 16 मांगों पर सौंपा ज्ञापन
नारायणपुर में सीपीआई ने ज्वलंत मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया. इस दौरान 16 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 28, 2026 at 8:37 PM IST
नारायणपुर : बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में सीपीआई ने क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए 16 सूत्रीय मांगों का जल्द समाधान करने की अपील की.
बस्तर की खनिज संपदा को लेकर उठा मुद्दा
ज्ञापन में सबसे प्रमुख मुद्दा बस्तर संभाग की खनिज संपदा को लेकर उठाया गया. पार्टी ने स्पष्ट रूप से मांग रखी कि खनन कार्य स्थानीय लोगों की सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाए और यह प्रक्रिया राज्य खनिज निगम की देखरेख में संचालित हो. साथ ही निजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खदानों के लीज पर देने की नीति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाई जाए. खनिज संपदा पर पहला अधिकार स्थानीय आदिवासी और ग्रामीण समुदायों का होना चाहिए.
तेंदूपत्ता दर बढ़ाने की मांग
इसके अलावा, तेंदूपत्ता संग्राहकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए दर को 5 रुपये से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति गड्डी करने और बकाया भुगतान तत्काल करने की मांग की गई. किसानों के हित में नारायणपुर जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों में मक्का की खरीदी भी समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित करने की बात कही गई, ताकि मक्का उत्पादक किसानों को उचित मूल्य मिल सके.
चिटफंड कंपनियों में जमा पैसा दिलवाने की मांग
आर्थिक अनियमितताओं को लेकर भी संगठन ने आवाज उठाई. सहकारी समितियों में कथित गड़बड़ी, किसानों की राशि गबन के मामलों में दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग के साथ ही चिटफंड कंपनियों जैसे सहारा इंडिया में आम जनता की जमा राशि को वापस दिलाने के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की गई.
नारायणपुर में CPI का यह प्रदर्शन सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि बस्तर के स्थानीय समुदायों की वर्षों पुरानी मांगों और अधिकारों की आवाज के रूप में सामने आया है. खनिज संपदा, रोजगार, किसान हित, पर्यावरण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को एक साथ उठाकर संगठन ने सरकार के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.
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