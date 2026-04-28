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नारायणपुर में सीपीआई का प्रदर्शन, खनिज संपदा रोजगार समेत 16 मांगों पर सौंपा ज्ञापन

नारायणपुर : बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में सीपीआई ने क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए 16 सूत्रीय मांगों का जल्द समाधान करने की अपील की.

बस्तर की खनिज संपदा को लेकर उठा मुद्दा

ज्ञापन में सबसे प्रमुख मुद्दा बस्तर संभाग की खनिज संपदा को लेकर उठाया गया. पार्टी ने स्पष्ट रूप से मांग रखी कि खनन कार्य स्थानीय लोगों की सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाए और यह प्रक्रिया राज्य खनिज निगम की देखरेख में संचालित हो. साथ ही निजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खदानों के लीज पर देने की नीति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाई जाए. खनिज संपदा पर पहला अधिकार स्थानीय आदिवासी और ग्रामीण समुदायों का होना चाहिए.

CPI का उग्र प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तेंदूपत्ता दर बढ़ाने की मांग

इसके अलावा, तेंदूपत्ता संग्राहकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए दर को 5 रुपये से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति गड्डी करने और बकाया भुगतान तत्काल करने की मांग की गई. किसानों के हित में नारायणपुर जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों में मक्का की खरीदी भी समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित करने की बात कही गई, ताकि मक्का उत्पादक किसानों को उचित मूल्य मिल सके.