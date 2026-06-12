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सीपी सिंह ने कांग्रेस को बताया घोटालेबाज, राकेश सिन्हा बोले- वह साले के नाम पर चला रहे MLA फंड, ना करें नैतिकता की बात

सीपी सिंह और कांग्रेस ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

CP Singh and Congress
सीपी सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 12, 2026 at 5:17 PM IST

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रांची: झारखंड में 30 जून से मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. इसके पहले वोटर मैपिंग का काम तेजी से चल रहा है. 30 जून से ब्लॉक लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे. इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है.

SIR को लेकर सियासी तूफान

कांग्रेस समेत महागठबंधन के दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध किया है, जिस पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया. भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.

बीजेपी और कांग्रेस नेता का बयान (ETV Bharat)

सीपी सिंह का कांग्रेस पर हमला

भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कांग्रेस के रुख पर नाराजगी जताते हुए उसे घोटालेबाज बताया. उन्होंने राहुल गांधी पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया. सीपी सिंह ने कहा, “पाकिस्तान की दलाली करने वाला कांग्रेस के विरोध के बावजूद भी एसआईआर होकर रहेगा. यह पहली बार नहीं हो रहा है, देश में पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है. आखिर इन्हें इससे परहेज क्यों है?”

कांग्रेस का तीखा पलटवार

सीपी सिंह के बयान पर कांग्रेस ने तेजी से जवाब दिया. प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने सीपी सिंह पर व्यक्तिगत हमला बोलते हुए कहा कि जो विधायक अपनी MLA फंड की योजनाएं साले के नाम पर चलाते हैं, वे नैतिकता की बात न करें. राकेश सिन्हा ने कहा, “जिस संस्कार वाली पार्टी से व्यक्ति निकलता है, वही बोलता है. भाजपा संस्कारहीन पार्टी है. हम राज्य की जनता की आवाज बनकर इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं.” उन्होंने आगे कहा कि सीपी सिंह की नाराजगी इसलिए है क्योंकि महागठबंधन जनता की आवाज को दबने नहीं दे रहा है. जनता की परेशानी से इन्हें कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमारा विरोध जारी रहेगा.

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