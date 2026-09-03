ETV Bharat / state

Exclusive: स्वरा भास्कर के बयान पर सांसद सीपी जोशी का तीखा प्रहार, बोले- ये दिमागी नक्सली सोच का नतीजा

रानी पद्मावती के जौहर पर स्वरा भास्कर के बयान के बाद चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने इसे 'दिमागी नक्सली सोच' करार दिया है.

रानी पद्मावती के जौहर पर स्वरा भास्कर के बयान
चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 3, 2026 at 7:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: रानी पद्मावती के जौहर पर अभिनेत्री स्वरा भास्कर के विवादित बयान ने मरुधरा की सियासत में उबाल ला दिया है. चित्तौड़गढ़ में लगातार बढ़ते आक्रोश के बीच अब इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी बेहद तीखी हो गई है. मामले को लेकर चित्तौड़गढ़ सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में इस मानसिकता पर सीधा प्रहार किया है. उन्होंने कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए देश के गौरवशाली इतिहास को कटघरे में खड़ा करने वाली यह मानसिकता असल में एक 'दिमागी नक्सली सोच' है.

सवाल उठाने का अधिकार किसने दिया: सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिमागी नक्सली सोच को लेकर देश को आगाह किया है, उसका परिणाम ऐसी सोच में दिखाई देता है, जिसमें लोग अपनी ही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को कटघरे में खड़ा करने लगते हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि देश के इतिहास और चित्तौड़ की वीर परंपराओं पर सवाल उठाने का अधिकार आखिर इन लोगों को किसने दिया. सांसद ने कहा कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इतिहास को अपने हिसाब से परिभाषित करना और वीरांगनाओं के बलिदान पर सवाल खड़े करना स्वीकार नहीं किया जा सकता.

सीपी जोशी से खास बातचीत (ETV Bharat Udaipur)

इसे भी पढ़ें- Swara Bhasker Row : जौहर स्मृति संस्थान दर्ज करवाएगा मुकदमा, राजपूत संगठनों ने जताई नाराजगी

चित्तौड़ का दुर्ग तीन-तीन जौहर का साक्षी: उन्होंने कहा कि चित्तौड़ का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है. इस धरती पर अकबर और अलाउद्दीन खिलजी जैसे आक्रमणकारियों के हमले हुए, लेकिन हर दौर में चित्तौड़ ने अपने स्वाभिमान और वीरता की मिसाल कायम की. उन्होंने कहा कि चित्तौड़ का दुर्ग तीन-तीन जौहर की ऐतिहासिक गाथाओं का साक्षी रहा है. रानी पद्मावती, रानी कर्णावती और रानी फूल कंवर सहित वीरांगनाओं के बलिदान की स्मृतियां आज भी चित्तौड़ की पहचान का हिस्सा हैं. ऐसे में जौहर को कायरता बताना न केवल इतिहास की समझ का अभाव है, बल्कि चित्तौड़ की मातृशक्ति और वीरभूमि का अपमान भी है.

स्वाभिमान की रक्षा के लिए किया जौहर: सीपी जोशी ने कहा कि सैकड़ों वर्ष पुरानी घटनाओं को आज के नजरिए से देखना उचित नहीं है. उस समय की परिस्थितियां अलग थीं, जब आक्रमणकारियों से महिलाओं के सम्मान और अस्मिता पर खतरा सामने था, तब चित्तौड़ की महिलाओं ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जौहर किया. उन्होंने कहा कि उस दौर की परिस्थितियों में किए गए इस सर्वोच्च बलिदान को कायरता कहना उन वीरांगनाओं के त्याग का अपमान है.

मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि है चित्तौड़: सीपी जोशी ने कहा कि चित्तौड़ उनके लिए केवल एक ऐतिहासिक दुर्ग नहीं है. उन्होंने कहा कि जिस मिट्टी में उन्होंने आंखें खोलीं, जहां के पत्थर-पत्थर से इतिहास बोलता है, उस धरती के गौरव पर कोई टिप्पणी करेगा तो वह चित्तौड़ की आवाज बनकर जवाब देंगे. उन्होंने कहा कि रानी पद्मावती और चित्तौड़ की वीरांगनाओं की गाथा उनके लिए केवल किताबों में पढ़ा गया इतिहास नहीं, बल्कि उनकी जन्मभूमि से जुड़ी जीवंत विरासत है.

इसे भी पढ़ें- पद्मावत जौहर कंट्रोवर्सी: क्या स्वरा भास्कर ने जौहर को कायरता बताया था, अब सफाई में क्या बोलीं ?

मेवाड़ की जनता कभी माफ नहीं करेगी: सांसद ने कहा कि मेवाड़ की जनता अपनी संस्कृति और इतिहास को लेकर बेहद संवेदनशील है. उन्होंने दावा किया कि इस तरह का बयान देने वालों को देश और मेवाड़ की जनता कभी माफ नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को सुर्खियां बटोरने के लिए इतिहास और बलिदान का अपमान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

कठोर कानून बनाने की मांग: सीपी जोशी ने कहा कि ऐसे मामलों में केवल बयान देकर बात खत्म नहीं होनी चाहिए. उन्होंने मांग की कि इतिहास, संस्कृति और वीरांगनाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली ऐसी सोच पर रोक लगाने के लिए कठोर कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति सस्ती लोकप्रियता के लिए देश के गौरवशाली इतिहास और वीर परंपराओं पर इस तरह के सवाल उठाने से पहले सोचे. सीपी जोशी ने विवादित बयान देने वाली अभिनेत्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी की संस्कृति, इतिहास और बलिदान का अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता.

इसे भी पढ़ें- पद्मावत जौहर कंट्रोवर्सी: स्वरा भास्कर ने दी सफाई, बोलीं- मेरे बयान को गलत समझा, कभी नहीं कहा पद्मावती कायर थीं

TAGGED:

जौहर पर विवादित बयान
स्वरा भास्कर बयान
CP JOSHI CHITTORGARH MP
SWARA BHASKER JAUHAR STATEMENT
PADMAVATI JAUHAR CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.