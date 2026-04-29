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सीपी जोशी बोले, टीएमसी ने रोकी केंद्र की योजनाएं, सुरक्षा-रोजगार के मुद्दे पर जनता चाहती है परिवर्तन

सीपी जोशी ने दावा करते हुए कहा कि उनका मानना है बंगाल में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलेगा.

MP CP Joshi conducting a public hearing
जन सुनवाई करते सांसद सीपी जोशी (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 29, 2026 at 4:35 PM IST

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चित्तौड़गढ़: राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि इस बार का मतदान बदलाव का संकेत दे रहा है. सीपी जोशी लंबे समय से बंगाल चुनाव प्रचार में थे. जोशी ने बुधवार को सांसद कार्यालय में जन सुनवाई की. इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता परिवर्तन के पक्ष में वोट कर रही है और परिणाम भाजपा के पक्ष में ऐतिहासिक होंगे.

'मतदान में परिवर्तन की झलक': उन्होंने कहा​ कि आजादी के बाद बंगाल में पहले कांग्रेस, फिर लगभग 34 साल सीपीएम और पिछले 15 साल से टीएमसी की सरकार रही. लेकिन इन सरकारों ने राज्य के विकास को कमजोर किया. जो बंगाल कभी देश की राजधानी था, आज कई मामलों में पिछड़ गया है. जोशी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े बंगाल में सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक है. महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के रोजगार और व्यापारिक माहौल को लेकर जनता में असंतोष है. राज्य की जनता अब इन मुद्दों पर बदलाव चाहती है. यही कारण है कि मतदान में परिवर्तन की झलक दिख रही है.

बंगाल चुनाव को लेकर सीपी जोशी का दावा, देखें वीडियो (ETV Bharat Chittorgarh)

पढ़ें: सांसद सीपी जोशी फिर से बने संसद की याचिका समिति के सभापति

CP Joshi listening to public grievances
जन समस्या सुनते सीपी जोशी (ETV Bharat Chittorgarh)
CP Joshi speaking to the media
मीडिया से बात करते सीपी जोशी (ETV Bharat Chittorgarh)

दावा–180 से ज्यादा सीटें जीतेगी भाजपा: जोशी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने केंद्र की कई जनकल्याणकारी योजनाओं को राज्य में लागू नहीं होने दिया. प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ जानबूझ कर आम जनता तक नहीं पहुंचाया गया, जिससे इसका श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को न मिले. जोशी ने दावा किया कि उनके आंकलन के अनुसार भाजपा 180 से अधिक सीटें जीत कर प्रचंड बहुमत हासिल करेगी. जोशी ने केरल, पांडिचेरी और तमिलनाडु समेत अन्य राज्यों में हुए चुनावों पर कहा कि मीडिया में आए संकेतों के अनुसार भाजपा और सहयोगी दलों को अच्छा समर्थन मिल रहा है. 4 मई को आने वाले चुनाव परिणाम ऐतिहासिक और सकारात्मक होंगे.

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