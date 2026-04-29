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सीपी जोशी बोले, टीएमसी ने रोकी केंद्र की योजनाएं, सुरक्षा-रोजगार के मुद्दे पर जनता चाहती है परिवर्तन

चित्तौड़गढ़: राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि इस बार का मतदान बदलाव का संकेत दे रहा है. सीपी जोशी लंबे समय से बंगाल चुनाव प्रचार में थे. जोशी ने बुधवार को सांसद कार्यालय में जन सुनवाई की. इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता परिवर्तन के पक्ष में वोट कर रही है और परिणाम भाजपा के पक्ष में ऐतिहासिक होंगे.

'मतदान में परिवर्तन की झलक': उन्होंने कहा​ कि आजादी के बाद बंगाल में पहले कांग्रेस, फिर लगभग 34 साल सीपीएम और पिछले 15 साल से टीएमसी की सरकार रही. लेकिन इन सरकारों ने राज्य के विकास को कमजोर किया. जो बंगाल कभी देश की राजधानी था, आज कई मामलों में पिछड़ गया है. जोशी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े बंगाल में सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक है. महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के रोजगार और व्यापारिक माहौल को लेकर जनता में असंतोष है. राज्य की जनता अब इन मुद्दों पर बदलाव चाहती है. यही कारण है कि मतदान में परिवर्तन की झलक दिख रही है.