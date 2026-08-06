ETV Bharat / state

"गौवंश की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं", फिरोजाबाद में गौशालाओं की लाइव स्ट्रीमिंग से होगी निगरानी

फिरोजाबाद: जनपद की गौशालाओं में अव्यवस्था की शिकायतों के बाद अब उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी. इस व्यवस्था के जरिए जिलाधिकारी खुद गौशालाओं में नजर रखेंगे कि सुरक्षा, हरे चारे और पीने के पानी की उचित व्यवस्था है या नहीं. इसके साथ ही, बरसात के मौसम में किसी गौशाला में जलभराव की समस्या तो नहीं है. यह भी जानेंगे कि क्या वहां बीमार गौवंशों को समुचित इलाज मिल पा रहा है.

जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि जनपद में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है. ऐसे में गौशालाओं में गौवंश की सुरक्षा, हरा चारा, इलाज और जल भराव जैसी सुविधाओं का जायजा लेने के लिए एक अभिनव और पारदर्शी पहल की शुरूआत की गई है, जिसके तहत गौशालाओं के रियल-टाइम (लाइव स्ट्रीमिंग) एवं डिजिटल निगरानी प्रारम्भ की गई है. गौशालाओं में गौवंशों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, वहां की व्यवस्था दुरुस्त रहे. इसलिए लाइव मॉनिटरिंग के माध्यम से सीधी नजर रखी जाएगी.

संतोष कुमार शर्मा ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी समेत संबंधित ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी गौशाला के प्रबंधन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पशु चिकित्सक लगातार गौशालाओं का निरीक्षण करते रहें, जिससे बीमार गौवंशों का समय पर इलाज किया जा सके. उन्होंने कहा कि किसी भी गौशाला में अव्यवस्था या जल भराव की समस्या है, तो उस पर तत्काल प्रभाव से समस्या का समाधान किया जाए. जिलाधिकारी ने कहा कि गौवंशों की सेवा और सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

ये भी पढ़ें- कौशांबी में मोबाइल लूट का खुलासा; दोस्त के बैंक खाते में जमा रकम को हड़पने के लिये छीना था, तीन आरोपी गिरफ्तार