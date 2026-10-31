मैनपुरी की सभी गौशालाएं होंगी सीसीटीवी कैमरों से लैस, जिला कंट्रोल रूम से होगी निगरानी
मैनपुरी की सभी गौशालाओं की निगरानी जिला कंट्रोल रूम से होगी; लापरवाही पर अफसरों की भी ज़वाबदेही तय होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 10:59 AM IST
मैनपुरी: जनपद की गौशालाओं में गोवंशों की सुरक्षा और बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने की तैयारी की है. अब जिले की सभी गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी निगरानी जिला स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम से की जाएगी.
कैमरों के जरिए गौशालाओं की व्यवस्थाओं और गोवंशों की देखभाल पर लगातार नज़र रखी जाएगी. गौशालाओं में अव्यवस्था या गोवंशों की देखभाल में लापरवाही मिलने पर केवल केयरटेकर ही नहीं, बल्कि संबंधित अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी.
जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट स्थित पारिजात सभागार में निराश्रित गो-आश्रय स्थलों के सुदृढ़ीकरण, गोवंश संरक्षण और व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिए.
उन्होंने स्पष्ट कहा कि गौशालाओं में संरक्षित गोवंशों के भरण-पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
सभी गौशालाओं में एक ही मानक कंपनी के सीसीटीवी कैमरे लगवाकर उन्हें जिला स्तरीय कंट्रोल रूम से जोड़ा जाए.
आगामी शीत ऋतु को देखते हुए जिलाधिकारी ने गोवंशों को ठंड से बचाने के लिए मुकम्मल इंतजाम करने और पर्याप्त मात्रा में हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
गोसेवा कोष की स्थिति पर असंतोष जताते हुए उन्होंने जनसहयोग बढ़ाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि कोष में दान देने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए क्यूआर कोड जारी किया जाए.
विभिन्न विभागों, ब्लॉकों, किसानों और इच्छुक नागरिकों के सहयोग से कोष की धनराशि बढ़ाई जाए, जिससे गौशालाओं की ज़रूरतें पूरी हो सकें.
गौशालाओं में बुनियादी सुविधाओं की हकीकत जानने के लिए सभी खंड विकास अधिकारियों और अधिशासी अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर गैप एनालिसिस कराने के निर्देश दिए गए.
इसमें बाउंड्रीवाल, शेड, जल निकासी, पेयजल, नाद और सर्दी से बचाव की व्यवस्थाओं का आकलन किया जाएगा. जिन गौशालाओं में बाउंड्रीवाल नहीं है, वहां तत्काल प्रस्ताव तैयार कराए जाएंगे.
जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत की आगामी योजनाओं में इन कमियों को दूर करने के लिए फंड कन्वर्जेंस की कार्ययोजना भी बनाई जाएगी.
कैटल कैचर खरीदने और रोस्टर निर्धारित करने के निर्देश
डीएम ने प्रत्येक ब्लॉक और बड़ी ग्राम पंचायतों में कैटल कैचर खरीदने तथा उनके संचालन के लिए रोस्टर निर्धारित करने को कहा. उन्होंने स्पष्ट किया कि पशुओं को खुले वाहनों या ट्रॉलियों में अव्यवस्थित तरीके से नहीं भरा जाए. पशु क्रूरता निवारण मानकों का पालन करते हुए पर्याप्त क्षमता वाले मानक कैटल कैचर ही खरीदे जाएं.
गौवंशों के लिए चारे की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से गो-आश्रय स्थलों से संबद्ध 207 हेक्टेयर गोचर भूमि में शेष बची भूमि पर तत्काल बरसीम और अन्य हरे चारे की बुवाई कराने के निर्देश दिए गए.
किसानों के माध्यम से नेपियर घास की जड़ों की आपूर्ति सुनिश्चित करने और चारा खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया. पात्र किसानों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान कराने के भी निर्देश दिए.
गौशालाओं के बेहतर संचालन के लिए स्वयं सहायता समूहों और सक्षम सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया. इसके तहत गो-सखी जैसी व्यवस्था लागू करने और संबंधित प्रस्तावों को जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित कराकर काम शुरू कराने को कहा गया.
गौशालाओं के रखरखाव और सुविधाओं की कमी पर डीएम नाराज़
बैठक में गौशालाओं के रखरखाव और सुविधाओं की कमी को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई.
उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी गौशाला में अव्यवस्था, सुविधाओं की कमी या गोवंशों की देखभाल में लापरवाही सामने आने पर संबंधित केयरटेकर की जिम्मेदारी तय होगी.
इसके साथ ही पशु चिकित्साधिकारी, नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी और खंड विकास अधिकारी की जवाबदेही भी निर्धारित की जाएगी.
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संतोष बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी श्यामलता आनंद, डिप्टी कलेक्टर अनुराग प्रताप सिंह, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. सऊद सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.