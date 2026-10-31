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मैनपुरी की सभी गौशालाएं होंगी सीसीटीवी कैमरों से लैस, जिला कंट्रोल रूम से होगी निगरानी

मैनपुरी की सभी गौशालाएं होंगी सीसीटीवी कैमरों से लैस. ( Etv Bharat )

मैनपुरी: जनपद की गौशालाओं में गोवंशों की सुरक्षा और बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने की तैयारी की है. अब जिले की सभी गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी निगरानी जिला स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम से की जाएगी.

कैमरों के जरिए गौशालाओं की व्यवस्थाओं और गोवंशों की देखभाल पर लगातार नज़र रखी जाएगी. गौशालाओं में अव्यवस्था या गोवंशों की देखभाल में लापरवाही मिलने पर केवल केयरटेकर ही नहीं, बल्कि संबंधित अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी.

जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट स्थित पारिजात सभागार में निराश्रित गो-आश्रय स्थलों के सुदृढ़ीकरण, गोवंश संरक्षण और व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिए. मैनपुरी की सभी गौशालाएं होंगी सीसीटीवी कैमरों से लैस. (ETV Bharat) उन्होंने स्पष्ट कहा कि गौशालाओं में संरक्षित गोवंशों के भरण-पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी गौशालाओं में एक ही मानक कंपनी के सीसीटीवी कैमरे लगवाकर उन्हें जिला स्तरीय कंट्रोल रूम से जोड़ा जाए. आगामी शीत ऋतु को देखते हुए जिलाधिकारी ने गोवंशों को ठंड से बचाने के लिए मुकम्मल इंतजाम करने और पर्याप्त मात्रा में हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. गोसेवा कोष की स्थिति पर असंतोष जताते हुए उन्होंने जनसहयोग बढ़ाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि कोष में दान देने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए क्यूआर कोड जारी किया जाए. विभिन्न विभागों, ब्लॉकों, किसानों और इच्छुक नागरिकों के सहयोग से कोष की धनराशि बढ़ाई जाए, जिससे गौशालाओं की ज़रूरतें पूरी हो सकें. गौशालाओं में बुनियादी सुविधाओं की हकीकत जानने के लिए सभी खंड विकास अधिकारियों और अधिशासी अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर गैप एनालिसिस कराने के निर्देश दिए गए. इसमें बाउंड्रीवाल, शेड, जल निकासी, पेयजल, नाद और सर्दी से बचाव की व्यवस्थाओं का आकलन किया जाएगा. जिन गौशालाओं में बाउंड्रीवाल नहीं है, वहां तत्काल प्रस्ताव तैयार कराए जाएंगे. जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत की आगामी योजनाओं में इन कमियों को दूर करने के लिए फंड कन्वर्जेंस की कार्ययोजना भी बनाई जाएगी.