उत्तरकाशी सिल्ला गांव में गौशाला में लगी भीषण आग, 6 पशुओं की झुलसकर मौत
सिल्ला गांव में एक गौशाला में आग लग गई. आग के कारण छह पशु जलकर मर गए. आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 30, 2026 at 12:36 PM IST
उत्तरकाशी: जनपद के भटवाड़ी ब्लॉक के सिल्ला गांव में सुबह आठ बजकर चालीस मिनट पर शैलेंद्र पुत्र मंगल सिंह के गौशाला में अचानक आग लग गई. आग की चपेट में आने से छह मवेशियों की झुलसने से मौत हो गई. इसके साथ ही गौशाला पूरी तरह जलकर राख हो गई. वहीं, गौशाला में रखा सारा समान भी जलकर राख हो गया. ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की. जिससे पीड़ित परिवार को मदद मिल सके.राजस्व विभाग के उप निरीक्षक राकेश भट्ट ने बताया कि सिल्ला गांव में आग की सूचना मिलते ही राजस्व विभाग और पशुपालन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है.
राजस्व विभाग के उप राजस्व निरीक्षक राकेश भट्ट ने बताया कि सिल्ला गांव में सुबह आग लगने की सूचना मिली. ग्रामीणों ने इस की सूचना आपदा प्रबंधन कार्यालय में भी दी. उन्होंने बताया कि आग के कारण गौशाला सहित छह मवेशी जलकर मर गए. कहा कि मौके के लिए पशु विभाग की टीम भी रवाना हुई है. नुकसान का आकलन कर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाएगा.
बता दें कि जनपद में लगातार आग की घटनाएं सामने आती रहती हैं. इससे पहले मोरी ब्लॉक के कई गांवों में आग लगने के कारण मकान और गौशालाएं जलकर राख हो गई थी. बीते महीने पहले आराकोट बंगाण क्षेत्र के ग्राम डामटी थुनारा में भी आग लगने एक तीन मंजिला आवासीय भवन पूरी तरह जलकर राख हो गया था. आग की चपेट में आने से घर में रखा राशन, घरेलू सामान, नकदी और मवेशी भी जल गए थे. वहीं, मोरी ब्लॉक के ग्राम सट्टा में अग्निकांड से दो आवासीय भवन क्षतिग्रस्त और एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी.
