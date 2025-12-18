श्रीगंगानगर गौशाला में 100 से अधिक गायों की संदिग्ध मौत, कलेक्टर स्वयं पहुंचीं, जांच तेज
कलेक्टर ने कहा कि सरकार ने गौशाला को 64 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है. सरकार की ओर से कोई लापरवाही नहीं है.
Published : December 18, 2025 at 7:47 PM IST
श्रीगंगानगर: जिले के भोमपुरा गांव स्थित गोकुल गौशाला में 100 से अधिक गायों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया. मामला सामने आते ही प्रशासन अलर्ट हो गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉ. मंजू गुरुवार दोपहर स्वयं मौके पर पहुंचीं और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. गौशाला में रखे संदिग्ध और खराब चारे के नमूने भी जांच के लिए भेजे गए हैं. प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण सामने आ पाएंगे. हालांकि, प्रथम दृष्टया ठंड और दूषित चारे से गायों की मौत होना माना जा रहा है.
इस मामले में राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई है. कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं विधायक रूपिंदर सिंह कुन्नर, भाजपा जिला अध्यक्ष शरणपाल सिंह, पूर्व विधायक बलबीर लूथरा सहित कई जनप्रतिनिधि गौशाला पहुंचे. कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए भाजपा पर गाय के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया. वहीं, भाजपा नेताओं ने भी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.
गुरुवार सुबह से ही प्रशासनिक अधिकारी गौशाला में मौजूद रहे. एडीएम अशोक सांगवा, एसडीएम सुभाष चंद्र चौधरी और तहसीलदार हर्षिता मिढा की उपस्थिति में पशु चिकित्सकों की टीम ने पोस्टमार्टम कार्य किया. कलेक्टर के निर्देश पर मृत गायों का विसरा लिया गया. गौशाला में रखे खराब और संदिग्ध चारे के भी सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं. जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने बताया कि अनूपगढ़ के एडीएम अशोक सांगवा के नेतृत्व में एक विशेष समिति गठित की गई है, जो पूरे मामले की निगरानी कर रही है. प्राथमिक तौर पर ठंड और दूषित चारा गायों की मौत का कारण प्रतीत हो रहा है.
गौशाला को 64 लाख का अनुदान: उन्होंने कहा कि गौशाला प्रबंधन ने समय रहते प्रशासन को सूचना नहीं दी, जो गंभीर लापरवाही है. कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की ओर से इस गौशाला को चालू वित्तीय वर्ष में 64 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है. सरकार की ओर से कोई लापरवाही नहीं है. इस मामले में जो भी अधिकारी, कर्मचारी या प्रबंधन से जुड़े लोग दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन की मौजूदगी में गौशाला के प्रबंधन को लेकर एक नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.