ETV Bharat / state

झज्जर में अब बायोगैस प्लांट के माध्यम से होगा गौवंश का अंतिम संस्कार

झज्जर: डीघल गांव स्थित प्राचीन गोपाल गौशाला में अब मृत गायों का अंतिम संस्कार पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि अत्याधुनिक बायोगैस यानी बायोमास प्लांट के माध्यम से किया जाएगा. करीब 30 लाख रुपये की लागत से तैयार इस प्लांट का विधिवत शुभारंभ गौशाला कमेटी के सदस्यों द्वारा किया गया. इस बायोमास प्लांट की खास बात ये है कि इसमें 110 फुट ऊंची चिमनी लगाई गई है, जिससे प्रदूषण पर पूरी तरह नियंत्रण रखा जाएगा.

बायोगैस प्लांट के जरिए होगा गायों का अंतिम संस्कार: डीघल गौशाला के मैनेजर सतबीर ने कहा "यहां मृत गौवंश का अंतिम संस्कार पूरी तरह स्वच्छ, सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से किया जाएगा. प्लांट से निकलने वाली बायोगैस का उपयोग गौशाला परिसर में ईंधन के रूप में भी किया जाएगा. वहीं, मृत गायों को उठाने और प्लांट तक पहुंचाने के लिए एक विशेष क्रेन की व्यवस्था की गई है, जिससे पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक ढंग से पूरी की जा सके. ये व्यवस्था पर्यावरण संरक्षण और गौ माता के सम्मान को ध्यान में रखते हुए की गई है."