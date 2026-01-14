ETV Bharat / state

चंडीगढ़ की गौशाला में गायों-बछड़ों की बड़े पैमाने पर मौत, 6 कर्मचारी टर्मिनेट, वेटरनरी डॉक्टर सस्पेंड, मजिस्ट्रियल जांच होगी

चंडीगढ़ के मक्खन माजरा की गौशाला में गायों और बछड़ों की मौत की सनातन टास्क फोर्स की शिकायत के बाद पुलिस जांच कर रही है.

Cows and calves died at a cow shelter in Makhan Majra 6 employees terminated veterinary doctor suspended
चंडीगढ़ की गौशाला में गायों-बछड़ों की बड़े पैमाने पर मौत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 14, 2026 at 9:13 PM IST

चंडीगढ़ : शहर के मक्खन माजरा में स्थित गौशाला में बड़ी तादाद में गायों, बछड़ों की मौत हो गई है जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है. गायों और बछड़ों की मौत होने की खबर से स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है. लोगों का कहना है कि अगर समय रहते देखभाल की जाती, तो इतनी बड़ी संख्या में गौवंश की जान नहीं जाती. वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए गौशाला में तैनात संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है, जबकि वेटरनरी डॉक्टर को सस्पेंड किया गया है. पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी.

गायों, बछड़ों की मौत : मामले की जानकारी मिलने के बाद सनातन टास्क फोर्स की 25 सदस्यीय टीम मंगलवार रात करीब 10:40 बजे गौशाला पहुंची. टीम ने मौके पर जाकर जब हालात देखे, तो वे भी हैरान रह गए. संगठन के अनुसार गौशाला परिसर में कई गायें और बछड़े मृत अवस्था में पड़े थे, जबकि जो जीवित थे, उनकी हालत भी बेहद चिंताजनक थी.

गौशाला में कई पशु बीमार थे : टीम का दावा है कि निरीक्षण के दौरान करीब 40 से 50 गायें और 15 से 20 बछड़े मृत मिले. इसके अलावा कुछ गायें जिंदा थीं, लेकिन वे इतनी कमजोर हो चुकी थीं कि खड़े होने या चलने में भी असमर्थ नजर आईं. कई पशु बीमार थे और उन्हें ना तो सही इलाज मिला था और न ही जरूरी देखभाल.

गौशाला में हर तरफ गंदगी : सनातन टास्क फोर्स ने आरोप लगाया कि गौशाला में चारों ओर गंदगी फैली हुई थी. मृत पशुओं के शव खुले में पड़े थे और साफ-सफाई की कोई व्यवस्था नजर नहीं आई. हालात ऐसे थे कि वहां मौजूद लोगों को ये देखकर गहरा दुख और गुस्सा दोनों हुआ. संगठन का कहना है कि गौशाला के नाम पर लोगों की धार्मिक आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है और गौवंश के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है. संगठन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है.

मजिस्ट्रियल जांच के आदेश : चंडीगढ़ की गौशाला में गौवंश की मौत की घटना का गंभीर संज्ञान लेते हुए नगर निगम चंडीगढ़ (एमसीसी) के आयुक्त एवं उपायुक्त, चंडीगढ़ ने मौके का दौरा किया और स्थिति का आंकलन कर तत्काल सुधार के उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. गौवंश की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए मृत गौवंश के शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. इसके अतिरिक्त, मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त (एडीएम) द्वारा की जाएगी. निदेशक, पशुपालन विभाग, उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम), पूर्व, और क्षेत्र के उप-मंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) एडीएम को जांच में सहयोग प्रदान करेंगे. एडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश की जाए. गायों, बछड़ों का फिलहाल अंतिम संस्कार नहीं किया गया है.

संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त : नगर निगम चंडीगढ़ द्वारा चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य (एमओएच) डॉ. इंदरदीप कौर के साथ प्रवीण कुमार, निरीक्षक, कैटल पाउंड, रायपुर कलां को भी निलंबित कर दिया गया है. साथ ही गौशाला में तैनात संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, जिनमें पशु चिकित्सक डॉ. रविंदर सिंह ढिल्लों, स्वच्छता निरीक्षक रामलाल सिंह, पर्यवेक्षक लवली के अलावा बाकी मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) शामिल हैं. इस संबंध में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है. दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा नगर निगम को गौशालाओं के बेहतर प्रबंधन एवं समग्र पशु कल्याण सुनिश्चित करने, विशेष रूप से स्वच्छता एवं साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं.

सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे : नगर निगम प्राधिकरणों द्वारा ये भी निर्णय लिया गया है कि संयुक्त आयुक्त, नगर निगम चंडीगढ़, गौशाला संचालकों के साथ प्रत्येक पखवाड़े समीक्षा बैठक करेंगे. इसके साथ ही, पशुपालन विभाग के चिकित्सकों की एक टीम द्वारा गौशालाओं का नियमित दौरा कर पशुओं की चिकित्सा जांच एवं स्वास्थ्य निगरानी की जाएगी, ताकि समय पर उपचार एवं गौवंश का समग्र कल्याण सुनिश्चित हो सके. गौशालाओं में चौबीसों घंटे निगरानी, पारदर्शिता बढ़ाने तथा पशु देखभाल, सुरक्षा एवं समग्र प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु सीसीटीवी कैमरे भी स्थापित किए जाएंगे. इसके अलावा किसी भी प्रकार की लापरवाही या चूक से बेहद सख्ती के साथ निपटा जाएगा.

संपादक की पसंद

