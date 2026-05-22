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मनुष्य ही नहीं, गाय-भैंस को भी लगती है लू! ये लक्षण दिखे तो तुरंत हो जाएं अलर्ट

खगड़िया : मई और जून की झुलसा देने वाली गर्मी और लू का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि पशुओं के लिए भी खतरनाक साबित होने लगता है. बढ़ते तापमान के बीच लगातार पशुओं को लू लगने के मामले सामने आ रहे हैं. खासकर गाय और भैंस तेज धूप और गर्म हवाओं की चेपट में आकर हीट स्ट्रोक का शिकार होने लगी हैं. ऐसे में पशुपालकों को सावधान रहने की जरूरत है.

पशुओं को भी लू लगने का खतरा : ऐसी हालत में पशु वैज्ञानिकों ने ऐसे लक्षणों को बताया है, जिसके दिखने पर तुरंत उपचार कराना चाहिए. पशु वैज्ञानिक डॉ विपिन कुमार ने बताया कि गर्मियों में गाय के मुकाबले भैंसों को लू लगने का खतरा ज्यादा रहता है. अगर पशु लंबे समय तक धूप में बंधे रहें, खेत या सड़क पर काम करें या उनके बाड़े में गर्म हवा सीधे प्रवेश करती हो तो हीट स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है. इसके अलावा गर्मी में पशुओं को पर्याप्त पानी नहीं मिलने पर भी उनकी हालत बिगड़ सकती है.

डॉ विपिन कुमार, पशु वैज्ञानिक, खगड़िया (ETV Bharat)

ऐसे पहचानें लू के लक्षण : डॉ विपिन कुमार के अनुसार यदि किसी पशु को लू लग जाती है तो वह तेज-तेज सांस लेने लगता है. उसके मुंह से लगातार लार गिरती है और शरीर का तापमान 106 से 108 डिग्री फॉरेनहाइट तक पहुंच सकता है. पशु बेचैन हो जाता है, चक्कर खाकर गिर भी सकता है. कई बार पशु खाना-पीना छोड़ देता है और लगातार हांफता रहता है.