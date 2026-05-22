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मनुष्य ही नहीं, गाय-भैंस को भी लगती है लू! ये लक्षण दिखे तो तुरंत हो जाएं अलर्ट

भीषण गर्मी का असर सिर्फ मनुष्यों पर ही नहीं पड़ता बल्कि गाय-भैंसों पर भी लू का असर दिखता है. सबसे ज्यादा लू भैंसों को लगती..है-

पशुओं को भी लू लगने का खतरा
पशुओं को भी लू लगने का खतरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 22, 2026 at 1:22 PM IST

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खगड़िया : मई और जून की झुलसा देने वाली गर्मी और लू का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि पशुओं के लिए भी खतरनाक साबित होने लगता है. बढ़ते तापमान के बीच लगातार पशुओं को लू लगने के मामले सामने आ रहे हैं. खासकर गाय और भैंस तेज धूप और गर्म हवाओं की चेपट में आकर हीट स्ट्रोक का शिकार होने लगी हैं. ऐसे में पशुपालकों को सावधान रहने की जरूरत है.

पशुओं को भी लू लगने का खतरा : ऐसी हालत में पशु वैज्ञानिकों ने ऐसे लक्षणों को बताया है, जिसके दिखने पर तुरंत उपचार कराना चाहिए. पशु वैज्ञानिक डॉ विपिन कुमार ने बताया कि गर्मियों में गाय के मुकाबले भैंसों को लू लगने का खतरा ज्यादा रहता है. अगर पशु लंबे समय तक धूप में बंधे रहें, खेत या सड़क पर काम करें या उनके बाड़े में गर्म हवा सीधे प्रवेश करती हो तो हीट स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है. इसके अलावा गर्मी में पशुओं को पर्याप्त पानी नहीं मिलने पर भी उनकी हालत बिगड़ सकती है.

डॉ विपिन कुमार, पशु वैज्ञानिक, खगड़िया (ETV Bharat)

ऐसे पहचानें लू के लक्षण : डॉ विपिन कुमार के अनुसार यदि किसी पशु को लू लग जाती है तो वह तेज-तेज सांस लेने लगता है. उसके मुंह से लगातार लार गिरती है और शरीर का तापमान 106 से 108 डिग्री फॉरेनहाइट तक पहुंच सकता है. पशु बेचैन हो जाता है, चक्कर खाकर गिर भी सकता है. कई बार पशु खाना-पीना छोड़ देता है और लगातार हांफता रहता है.

तुरंत करें ये उपाय : पशु वैज्ञानिक ने बताया कि लू लगने पर सबसे पहले पशु को किसी ठंडी और छायादार जगह पर बांधना चाहिए. उसके माथे, गर्दन और कान पर लगातार पानी का छिड़काव करना चाहिए ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो सके. पशु को कूलर या पंखे के सामने रखने से भी राहत मिलती है.

ORS का देसी घोल बनाकर पिलाएं : इसके अलावा 10 लीटर पानी में करीब 5 ग्राम नमक मिलाकर पशु को पिलाना चाहिए. अगर संभव हो तो करीब 150 ग्राम गुड़ पानी में घोलकर देना फायदेमंद होता है. पशु को ORS घोल भी दिया जा सकता है ताकि शरीर में पानी और जरूरी लवणों की कमी पूरी हो सके.

''दोपहर की तेज धूप में पशुओं को खुला नहीं छोड़ना चाहिए. बाड़े को इस तरह बनाना जरूरी है कि गर्म हवा सीधे अंदर न आए. पशुओं को समय-समय पर साफ और ठंडा पानी पिलाना बेहद जरूरी है. थोड़ी सी सावधानी पशुओं को गंभीर बीमारी और मौत के खतरे से बचा सकती है.''- डॉ विपिन कुमार, पशु वैज्ञानिक, खगड़िया

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