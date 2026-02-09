ETV Bharat / state

बारां में बछड़े की हत्या का आरोप, गौसेवकों ने दिया धरना, लगाए ये आरोप

बारां: सर्व हिंदू समाज ने बछड़े की हत्या के विरोध में सोमवार को बारां बंद रखा. वासुदेव गौसेवा समिति के तत्वावधान में गौसेवकों ने बंद के दौरान प्रताप चौक पर धरना दिया और प्रदर्शन किया. गौसेवक इस मामले के खुलासे की मांग कर रहे थे. पुलिस पर लाठीचार्ज के आरोप लगने और इसमें कई गौसेवकों के घायल होने की बात कही गई, हालांकि प्रशासन ने लाठीचार्ज से इनकार किया है. गौसेवकों ने तीन दिन पहले बछड़े की हत्या का आरोप लगाया था.

जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि घटना के विरोध में आज बंद का आह्वान किया गया था. इस मामले की जांच चल रही है. बंद को देखते हुए रविवार रात प्रशासन और पुलिस ने सभी वर्गों के साथ बैठक की. आज बंद शांतिपूर्ण रहा. कुछ लोग उग्र हो गए और उकसाने की हरकत करने लगे, जिन्हें यहां से उठाया गया. पुलिस ने कोई लाठीचार्ज नहीं किया. सभी पक्षों से बात कर रहे हैं. बछड़े की मौत मामले की जांच अभी जारी है.