धमतरी के सिहावा में गौ तस्करी, 6 आरोपी गिरफ्तार, ओडिशा पशु बाजार में बेचने ले जा रहे थे गौवंश
आरोपी क्रूरतापूर्वक गाड़ी में भर कर मवेशियों को ले जा रहे थे. आरोपियों के कब्जे से 16 गौ वंश बरामद किए गए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 23, 2026 at 8:52 AM IST
धमतरी:सिहावा में गौ तस्करी करते गौ सेवकों ने 6 आरोपियों को पकड़ा और सिहावा पुलिस के हवाले किया है. आरोपियों के कब्जे से 16 नग गौ वंशो को बरामद किया गया. तस्करों ने क्रूरतापूर्ण गौ वंशो को ले जा रहे थे. सिहावा थाना में आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है. बताया जा रहा है कि 3 आरोपी सिहावा के छिपली और 3 ओडिशा के रहने वाले है.
मुखबिर से सूचना के बाद सिहावा पुलिस की कार्रवाई
एएसपी शैलेंद्र पांडेय ने खुलासा करते हुए बताया कि थाना सिहावा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग गौवंश की अवैध तस्करी कर उन्हें ओडिशा ले जा रहे हैं. सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सिहावा पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी. मौके पर 6 व्यक्ति 10 गाय, 4 बछड़ा और 2 बछिया को रस्सियों से बांधकर, बिना दाना-पानी के, क्रूरता पूर्वक डंडों से मारते हुए जबरन हांकते हुए ले जा रहे थे.
ओडिशा पशु बाजार में बेचने ले जा रहे थे गौवंश
एएसपी ने बताया कि सिहावा पुलिस ने उन्हें रोका और उनसे पूछताछ करने लगी. आरोपियों से गौवंश की खरीदी-बिक्री अथवा परिवहन से संबंधित दस्तावेज मांगे गए लेकिन वे कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मवेशियों को को रायघर (ओडिशा) पशु बाजार में बेचने के लिए ले जाया जा रहा है. आरोपियों के कबूल करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी सुकनाथ सतनामी के पास स्थित मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया.
6 आरोपी गिरफ्तार, 3 ओडिशा के 3 धमतरी के
पुलिस ने बताया कि थाना सिहावा में धारा 4, 6, 10 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर सभी 6 आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
उष्तम मधुमंखी उम्र 23 वर्ष,
सुकनाथ चतुर्वेदी, उम्र 30 वर्ष,
सुरज बघेल, उम्र 20 वर्ष,
तीनों नवरंगपुर (ओडिशा) के रहने वाले हैं.
वहीं लोकेश्वर सोनबेर उम्र 23 वर्ष, विजय सेवई उम्र 30 वर्ष, कृष्णा सेवई उम्र 54 वर्ष, ये तीनों छिपलीपारा, थाना नगरी के रहने वाले हैं.