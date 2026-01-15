ETV Bharat / state

गोतस्करी का पर्दाफाश, 21 गोवंश मुक्त, आक्रोशित गौसेवकों ने एस्कॉर्ट कर रही बाइक्स को किया आग के हवाले

‎नैनवा पुलिस उपाधीक्षक राजू लाल मीणा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि गोवंश तस्करी के इस प्रकरण में अज्ञात गोतस्करों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कंटेनर को एस्कॉर्ट कर रही 3 बाइक को आक्रोशित ग्रामीणों और गौसेवकों द्वारा आग के हवाले किया गया. कंटेनर को जब्त कर लिया गया है और सभी 21 गोवंश को मुक्त कराकर गोशाला में सुरक्षित शिफ्ट कर दिया गया है.

‎बूंदी: जिले के नैनवा उपखंड क्षेत्र में बुधवार देर रात 2 बजे गोवंश तस्करी का मामला सामने आया. बाछोला पंचायत के भट्टों के नया गांव क्षेत्र में गौसेवकों ने सतर्कता दिखाते हुए गोवंश से भरे एक कंटेनर को पकड़ लिया. हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर गोतस्कर मौके से फरार हो गए. गुस्साए गौसेवकों और ग्रामीणों ने कंटेनर को एस्कॉर्ट कर रही 3 से 4 बाइकों को आग के हवाले कर दिया.

घटनाक्रम के अनुसार, देर रात कुछ गौसेवकों को सूचना मिली कि नैनवा क्षेत्र से होकर एक कंटेनर में अवैध रूप से गोवंश ले जाया जा रहा है. सूचना मिलते ही गौसेवक सक्रिय हुए और संदिग्ध कंटेनर का पीछा किया. बाछोला पंचायत के भट्टों के नया गांव के पास गौसेवकों ने कंटेनर को घेर लिया. खुद को घिरता देख तस्कर कंटेनर को सड़क किनारे छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए. जब कंटेनर की तलाशी ली गई, तो उसमें 21 गोवंश को ठूंस-ठूंस कर भरा हुआ पाया गया. यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद गौसेवकों और ग्रामीणों का आक्रोश भड़क उठा.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कंटेनर के आगे-पीछे 3 से 4 बाइक चल रही थीं, जिन पर सवार लोग कंटेनर को एस्कॉर्ट कर रहे थे. गौसेवकों की सर्तकता के चलते वे अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गए. गुस्से में आए गौसेवकों ने बाइकों को आग लगा दी. आगजनी की इस घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई. सूचना मिलने पर नैनवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया. नैनवा थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कंटेनर को अपने कब्जे में लिया और उसमें भरे 21 गोवंश को सुरक्षित रूप से गोशाला में भिजवाया. पुलिस ने मौके से जले हुए बाइक अवशेषों को भी जब्त किया है.