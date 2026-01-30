ETV Bharat / state

मिर्जापुर में गो तस्करी; अपना दल कमेरावादी के जिलाध्यक्ष समेत तीन गिरफ्तार

श्याम बहादुर पटेल, दिलीप कुमार और राजेश कोल गिरफ्तार ( Photo Credit: ETV Bharat )

पल्लवी पटेल के नजदीकी है आरोपी: एसपी सोमेन बर्मा ने कहा कि गौशाला की गायें बेचने के आरोप में संत नगर पुलिस ने अपना दल कमेरावादी के जिलाध्यक्ष श्याम बहादुर पटेल समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

मिर्जापुर: पुलिस ने अपना दल कमेरावादी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्याम बहादुर पटेल को गो तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है. एसपी सोमेन बर्मा ने बताया कि श्याम बहादुर पटेल पर गौशाला की आड़ में गायें तस्करों को बेचने का आरोप है. वह गौशाला से गाय लादकर बिहार में तस्करों को सप्लाई करवाता था. लालगंज ब्लॉक के सोनबरसा गांव का ग्राम प्रधान भी है.

श्याम बहादुर पटेल को विधायक पल्लवी पटेल के नजदीकी बताया जा रहा है. श्याम बहादुर पटेल का तस्वीर पल्लवी पटेल और अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल के साथ भी है.

पल्लवी पटेल के साथ अपना दल कमेरावादी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्याम बहादुर पटेल (Photo Credit: ETV Bharat)

तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया: एसपी सोमेन बर्मा ने बताया कि श्याम बहादुर पटेल वर्तमान में ग्राम प्रधान सोनबरसा और लालगंज ब्लाक के प्रधान संघ अध्यक्ष भी है. गो तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. श्याम बहादुर पटेल थाना लालगंज सोनबरसा का रहने वाला है. दिलीप कुमार राम कैमूर भभुआ बिहार का और राजेश कोल मिर्जापुर लालगंज उरुवा के रहने वाला है. तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

अपना दल कमेरावादी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्याम बहादुर पटेल (Photo Credit: ETV Bharat)

गौशालयों की आड़ में पशु बेचते थे: एसपी सोमेन बर्मा ने कहा कि श्याम बहादुर पटेल पर एक मुकदमा तो दिलीप कुमार राम पर तीन मुकदमा पहले से ही दर्ज हैं. पूछताछ में गिरफ्तार तीनों आरोपियों ने बताया कि सोनबरसा गांव में स्थित गौशाला से तीनों अवैध तरीके से गोवंशों को बेच रहे थे. यह गौशालयों की आड़ में पशुओं को बेचने का काम करते थे. मामले की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें- यूपी में 50 करोड़ तक के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे सकेंगे मंत्री; सीएम योगी बोले- 15 अप्रैल तक स्वीकृत हो जाए वार्षिक कार्ययोजना