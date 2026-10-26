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धमतरी में गौ तस्करी करते दो आरोपी गिरफ्तार, ट्रक से 10 गायें बरामद, कत्लखाने ले जाए जाने की आशंका

धमतरी में गौ तस्करी करते दो आरोपी गिरफ्तार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी : धमतरी जिले में गौ तस्करी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 गायों को मुक्त कराया है. कुरुद पुलिस ने मरौद टोल प्लाजा के पास घेराबंदी कर एक ट्रक को जब्त किया. ट्रकों में गायों को ठूंसकर ले जाया जा रहा था. मामले में बिलासपुर और कोरबा जिले के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने ट्रक और गायों समेत करीब 20 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया है.





गौवंशों को कत्लखाने ले जाए जाने की आशंका