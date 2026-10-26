धमतरी में गौ तस्करी करते दो आरोपी गिरफ्तार, ट्रक से 10 गायें बरामद, कत्लखाने ले जाए जाने की आशंका
धमतरी पुलिस ने गौ तस्करी करते दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से मवेशी समेत ट्रक जब्त किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 26, 2026 at 6:19 PM IST
धमतरी : धमतरी जिले में गौ तस्करी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 गायों को मुक्त कराया है. कुरुद पुलिस ने मरौद टोल प्लाजा के पास घेराबंदी कर एक ट्रक को जब्त किया. ट्रकों में गायों को ठूंसकर ले जाया जा रहा था. मामले में बिलासपुर और कोरबा जिले के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने ट्रक और गायों समेत करीब 20 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया है.
गौवंशों को कत्लखाने ले जाए जाने की आशंका
एसपी भावना पांडेय के निर्देशन में जिले में अवैध पशु परिवहन और पशुओं के प्रति क्रूरता के मामलों पर नजर रखी जा रही है. इसी दौरान कुरुद पुलिस को सूचना मिली कि एक छह चक्का ट्रक में गायों को भरकर ले जाया जा रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मरौद टोल प्लाजा के पास नाकाबंदी की और संदिग्ध ट्रक को रोककर तलाशी ली. तलाशी के दौरान ट्रक में 10 गायें मिलीं.
गौ तस्करी के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई
एएसपी डीसी पटेल ने बताया कि गायों को बेहद अमानवीय तरीके से ठूंसकर ले जाया जा रहा था और उनके लिए पर्याप्त दाना-पानी की व्यवस्था भी नहीं थी. प्रारंभिक जांच में गोवंश को कत्लखाने ले जाने की आशंका जताई गई है. पुलिस ने सभी गायों को सुरक्षित मुक्त कराते हुए ट्रक में सवार दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया.
जिले में अवैध गौ परिवहन और पशुओं के साथ क्रूरता करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. मरौद टोल प्लाजा के पास की गई कार्रवाई में 10 गायों को सुरक्षित मुक्त कराया गया है. कार्रवाई में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. मामले में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई है. इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी - डीसी पटेल, एएसपी
बिलासपुर और कोरबा के निवासी हैं आरोपी
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रदीप कुमार कश्यप थाना रतनपुर, जिला बिलासपुर और मिथलेश पटेल थाना कटघोरा, जिला कोरबा के रूप में हुई है. पुलिस ने इस मामले में थाना कुरुद में छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6 एवं 10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(डी) के तहत अपराध दर्ज किया है. कार्रवाई के दौरान 5 लाख रुपये कीमत की 10 गायें और करीब 15 लाख रुपये कीमत का ट्रक जब्त किया गया है. जब्त संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत 20 लाख रुपये बताई गई है.
धमतरी पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि कहीं भी अवैध पशु परिवहन या पशुओं के साथ क्रूरता की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.
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