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मिर्जापुर में एक और गो-तस्कर गिरफ्तार; 25 हजार का इनाम था घोषित, 40 हजार रुपये नकद बरामद

पुलिस गिरफ्त में आरोपी. ( Photo credit: ETV Bharat )

मिर्जापुर : गो-तस्करी के एक बड़े मामले में मिर्जापुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने गो तस्करी के आरोप में 25 हजार इनामी वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने का दावा किया है. पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोटरसाइकिल और 40 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है. पुलिस के मुताबिक, अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) और क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में जिगना पुलिस तथा एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है. मिर्जापुर की जिगना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने गो-तस्करी के आरोप में पिछले एक महीने से फरार चल रहे मनीष उर्फ सोनू पटेल को गिरफ्तार किया है. मिर्जापुर पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 25 हजार रुपये का इनाम रखा था. पुलिस के मुताबिक, आरोपी को जिगना थाना क्षेत्र के पाली बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया है.