मिर्जापुर में एक और गो-तस्कर गिरफ्तार; 25 हजार का इनाम था घोषित, 40 हजार रुपये नकद बरामद
पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 8:27 PM IST
मिर्जापुर : गो-तस्करी के एक बड़े मामले में मिर्जापुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने गो तस्करी के आरोप में 25 हजार इनामी वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने का दावा किया है. पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोटरसाइकिल और 40 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है.
थाना जिगना व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा ₹ 25 हजार के ईनामिया अभियुक्त(शातिर गो-तस्कर) गिरफ्तार, कब्जे से मोटर साइकिल व 40 हजार रूपये बरामदगी के सम्बन्ध में #SP_Mirzapur #अपर्णा_रजत_कौशिक की बाइट—#UPPolice #Mirzapur https://t.co/n4mDmjJ2bi pic.twitter.com/CXryulFG3H— Mirzapur Police (@mirzapurpolice) March 13, 2026
पुलिस के मुताबिक, अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) और क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में जिगना पुलिस तथा एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है. मिर्जापुर की जिगना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने गो-तस्करी के आरोप में पिछले एक महीने से फरार चल रहे मनीष उर्फ सोनू पटेल को गिरफ्तार किया है. मिर्जापुर पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 25 हजार रुपये का इनाम रखा था. पुलिस के मुताबिक, आरोपी को जिगना थाना क्षेत्र के पाली बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया है.
पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि गो तस्करी के आरोप में फरार चल रहे मनीष उर्फ सोनू पटेल को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम था. मनीष के पास से 40 हजार नकद और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है. लालगंज और संत नगर थाने में गो तस्करी का मुकदमा दर्ज था. पूछताछ कर जेल भेज दिया गया है.
तीन आरोपियों की हुई थी गिरफ्तारी : पुलिस ने बीते जनवरी माह में अपना दल कमेरावादी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्याम बहादुर पटेल को गो तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था. श्याम बहादुर पटेल पर गौशाला की आड़ में गायें तस्करों को बेचने का आरोप है. पुलिस ने दिलीप कुमार और राजेश कोल को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा था.
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