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अमेठी में गोकशी गिरोह के साथ पुलिस एनकाउंटर, 3 गिरफ्तार; बंगाल-बिहार तक फैला नेटवर्क

पुलिस टीम द्वारा अन्य तीन अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया. एक अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया. पुलिस टीम द्वारा नाम और पता पूछने पर घायल अभियुक्त ने अपना नाम मो. मोसिन पुत्र मेहबुल्ला निवासी ग्राम इमामगंज थाना बंधुआकला जनपद सुलतानपुर बताया.

पुलिस द्वारा घेराबंदी करने पर उक्त व्यक्तियों में से एक ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया. आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा फायर करने पर उक्त बदमाश घायल होकर गिर गया.

सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान के पास पहुंची. वहां देखा गया कि 4 व्यक्ति एक पालीथीन बिछाकर टार्च की रोशनी में बैठे हुए हैं. इसके पास लकड़ी का ठीहा रखा हुआ है.

अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि जामो थाना क्षेत्र के ग्राम पूरे दृगपाल के पास गड्ढे में कुछ लोग जानवरों को बांधे हुए हैं. गोकशी की योजना बना रहे हैं.

अमेठी: पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद अंतरराज्यीय गोकशी गिरोह का पर्दाफाश किया है. मुठभेड़ के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी फरार हो गया है. उसकी तलाश की जा रही है. यह मुठभेड़ जामो थाना क्षेत्र में हुई है.

साथ ही मो. मोनू उर्फ असरफ पुत्र अब्दुल सलमान निवासी इमामगंज थाना थाना बंधुआकला, जनपद सुलतानपुर, आमिर पुत्र मो. रसीद खान निवासी हसनपुर थाना बंधुआकला, जनपद सुलतानपुर बताया गया.

चौथे आरोपी की पहचान राम हृदय पुत्र बद्री सिंह निवासी दतनपुर कटारी थाना जामो जनपद अमेठी के रूप में हुई है, जो फरार हो गया है. पकड़े गए बदमाशों के पास से गोकशी में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण बरामद हुए हैं.

पुलिस ने आगे बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि उनके अन्य एक भागे हुए साथी राजेश पुत्र गनेश सिंह निवासी दतनपुर मजरे कटारी थाना जामो जनपद अमेठी द्वारा गोवंशीय पशुओं को एकत्रित किया जाता था.

इसके बाद राजेश उपरोक्त द्वारा उन लोगों को गोकशी करने के लिए बुलाया जाता था. गोकशी करने के बाद उसे आस-पास के जिलों में बेच देते हैं. बड़े गोवंशीय पशुओं को ले जाकर बिहार, बंगाल व झारखंड राज्य में बेच देते हैं. आज भी राजेश द्वारा शाम को उक्त गड्ढे में पशुओं को एकत्रित करने के बाद उन लोगों को गोकशी करने के लिए बुलाया गया था.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त मो. मोसिन एक शातिर अन्तरजनपदीय अपराधी है. थाना बंधुआकला जनपद सुलतानपुर का हिस्ट्रीशीटर है. इसके विरुद्ध जनपद अमेठी और सुलतानपुर में गोवध निवारण अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट और हत्या के प्रयास की धाराओं मे कुल 04 अभियोग पंजीकृत हैं.

पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों के बैंक डिटेल और अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं. फरार आरोपी के लिए टीम लगा दी गई है, अति शीघ्र उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा 20 हजार रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है.

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