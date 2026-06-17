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गौ सेवा आयोग अध्यक्ष के साथ अभद्र व्यवहार, शराबियों ने की गाली गलौज, पुलिस ने भेजा जेल

कबीरधाम में गौ सेवा आयोग अध्यक्ष के साथ शराबियों ने अभद्र व्यवहार किया.शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है.

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गौ सेवा आयोग अध्यक्ष के साथ अभद्र व्यवहार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 17, 2026 at 3:33 PM IST

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कबीरधाम : छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त विश्वेश्वर पटेल की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है. कबीरधाम शहर के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में नशे में धुत युवकों ने उनकी कार को रोककर जमकर हंगामा किया. घटना उस समय हुई जब आयोग अध्यक्ष विश्वेश्वर पटेल जिला मुख्यालय से अपने गृह ग्राम रोहरा लौट रहे थे. मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

बाइक टकराने के बाद हुई घटना

जानकारी के अनुसार ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में दो युवक बाइक से जा रहे थे. इसी दौरान उनकी बाइक पीछे से विश्वेश्वर पटेल के वाहन से टकरा गई.हादसे के बाद युवकों ने अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय वाहन को रोक लिया और नशे की हालत में गाली-गलौच शुरू कर दी. आरोप है कि दोनों युवकों ने वाहन में सवार लोगों को धमकाया और हमला करने की नीयत से पत्थर भी उठा लिए.घटना से कुछ देर के लिए मौके पर तनाव की स्थिति बन गई.

गौ सेवा आयोग अध्यक्ष के साथ अभद्र व्यवहार (Etv Bharat)

ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में हुई घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया था.जांच में पाया गया कि दो युवक शराब के नशे में थे और उन्होंने वाहन रोककर अभद्र व्यवहार किया. दोनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की गई है . न्यायालय में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है. कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी- धर्मेंद्र सिंह, एसपी


एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया.पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. बाद में न्यायालय में पेश करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया.


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