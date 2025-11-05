ETV Bharat / state

धमतरी में गौ सेवकों ने निकाली आक्रोश रैली, गायों पर हो रही क्रूरता पर एक्शन की मांग

प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा.

COW PROTECTORS STAGED PROTEST
क्रूरता पर एक्शन की मांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 5, 2025 at 6:21 PM IST

3 Min Read
धमतरी: गायों और मवेशियों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ गौ सेवकों ने बुधवार को प्रदर्शन किया. नाराज गौ सैवकों ने मार्च निकालते हुए एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा. दरअसल बीते दिनों जिले के अछोटा इलाके में मवेशियों को एक मेटाडोर में भरकर ले जाया जा रहा था. गाड़ी में इस कदर मवेशियों को ठूंस ठूंसकर भरा गया था जैसे वो जीव नहीं बल्कि कोई सामान हों.

गौ सेवकों ने निकाला मार्च: गौ सेवकों ने इस घटना के विरोध में विंध्यवासिनी वार्ड स्थित श्री राष्ट्रीय गौशाला के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली. इस दौरान गौ सेवक नारेबाजी करते हुए गांधी मैदान से पैदल गौशाला तक पहुंचे. गौ सेवकों ने जिला प्रशासन से आरोपी गौशाला के कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. गौ सेवकों के प्रदर्शन को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई.

गौ सेवकों ने निकाली आक्रोश रैली (ETV Bharat)

गौ वंशों को क्रूरतापूर्वक ले जाया जा रहा था. एक गौ वंश की मौत भी हुई है जबकि 7 गौ वंश घायल हुए हैं. आयशर गाड़ी में 28 गौ वंश के ले जाने के कागज थे लेकिन 32 गौ वंश को ठूंसकर क्रूरता पूर्वक भरा गया था. गौ सेवकों द्वारा अर्जुनी थाने में एफआईआर करवाए हैं लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई होनी थी वह नहीं हुई है. विरोध में हमने रैली निकाली है. प्रशासन की ओर से कहा गया है कि गुरुवार को बैठक लिया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी: मनीष फुटान, गौ सेवक

गाड़ी में ठूंसकर ले गए मवेशियों को: गौ सेवकों ने आरोप लगाया कि मेटाडोर में क्रूरतापूर्वक 32 गौ वंशों को ठूंसकर भरा गया था. जिसमें गाड़ी के अंदर ही एक गौ वंश की मौत हो गई जबकि 7 गौ वंश घायल हो गए. प्रदर्शन में शामिल गौ सेवकों ने गौशाला की लापरवाही का आरोप लगाते हुए गौ वंश तस्करी के आरोप भी लगाए हैं. गौ सेवकों ने मामले में पुलिस से 5 बिन्दुओं पर कार्रवाई की मांग की है.

COW PROTECTORS STAGED PROTEST
गौ सेवकों ने निकाली आक्रोश रैली (ETV Bharat)

इस मामले में कलेक्टर को अवगत कराकर टीम गठित कर जांच की जाएगी. तस्करी कर रहे तीन आरोपियों को जेल भेज दिया गया है बाकि आगे जांच का विषय है: कुसुम प्रधान, नायब तहसीलदार

कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को दिया आवेदन: गौ सेवकों ने आवेदन देकर मांग की है कि गौ वंशों की खरीदी बिक्री का सम्पूर्ण ब्योरा जिलाधीश को दिया जाए. सभी गौशाला में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत क्रियान्वयन किया जाए. राष्ट्रीय गौशाला की कार्यकारिणी को भंग कर नवीन कार्यकारिणी का गठन हो. सभी जिले में संचालित गौ शाला की कार्रवाई सम्पूर्ण रूप से पारदर्शी बनाई जाए. वर्तमान अध्यक्ष के द्वारा गौ सेवकों का अपमान कर झूठा समाचार प्रेषित करने पर माफी की मांग भी की गई है.

