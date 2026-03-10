ETV Bharat / state

जब-जब गाय खतरे में, तब-तब देश पर संकट मंडराएगा, जानें ऐसा क्यों कह रहे शंकराचार्य

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद - गो रक्षा से ही विश्व रक्षा होगी. ( ETV Bharat )

सीतापुर: गो रक्षा का संकल्प लेकर नैमिषारण्य पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बड़ा बयान सामने आया है. देश मे बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते अपराधों को लेकर शंकराचार्य ने शासन-प्रशासन और सरकार पर निशाना साधा है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहाकि गो रक्षा से ही विश्व रक्षा होगी. जब जब गाय खतरे में है, तब तब देश पर संकट मंडराएगा. वहीं लखनऊ में होने वाली सभा को लेकर प्रशासन के अपडेट को लेकर स्वामी ने तंज कसा है. शंकराचार्य बोले- यहां नेटवर्क कमजोर है, जब निकलेंगे तब पता चलेगा. उन्होंने कहा, जो भी सरकारें हैं, वो हमारी हैं. जनता भी चाहती है कि गो माता का संकल्प पूरा हो, इसलिए गाय को राष्ट्रमाता की पदवी मिलनी चाहिए. स्वामी ने कहा, नैमिषारण्य आना जरूरी था, क्योंकि वृत्तासुर राक्षस से पूरे विश्व की गायों को बचाने के लिए यहीं ऋषि दधीचि ने बहुत कुछ किया था. शिड्यूल के अनुसार शंकराचार्य नैमिषारण्य से निकल कर मिश्रिख के दधीचि कुंड पहुंच कर दर्शन करेंगे. रास्ते मे कई कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे. उसके बाद फिर सिधौली होते हुए आज ही शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लखनऊ पहुंचेंगे. इसी के साथ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि ये तीर्थ क्षेत्र है. यहां पर ऋषि-मुनियों ने किसी समय गो माता की सेवा की थी. इस वजह से गो माता के अभियान के लिए यहां आशीर्वाद लेने आए है. यहीं दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बना था. इस वजह से यहां आए हैं. दुनिया में चल रहे युद्ध को लेकर उन्होंने कहा कि जब जब गाय खतरे में आएगी, ऐसी आपदाएं आती रहेंगी. गो माता की रक्षा जरूरी है. इसमें सभी को योगदान देना चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी सरकारें हैं, सब हमारी है. गो माता को संरक्षण सभी सरकारों को देना चाहिए. गोरक्षा के लिए उनका यह अभियान जारी रहेगा. यहां से दधीचि आश्रम जाने के बाद वह लखनऊ के प्रस्थान करेंगे. बता दें कि बीते 7 मार्च को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने वाराणसी से लखनऊ के लिए प्रस्थान किया था. वह अपने गो रक्षा अभियान के लिए जनसमर्थन जुटा रहे हैं. 11 मार्च को लखनऊ में वह इस अभियान को लेकर बड़ा बिगुल फूंकेंगे. इसके साथ ही नकली और असली हिंदुओं को लेकर भी अहम बातें सामने रखेंगे. इसी कड़ी में सोमवार रात को वह सीतापुर पहुंचे थे. यहां मंगलवार को सुबह मंदिर और आश्रमों में पूजन-अर्चन कर चुके हैं. स्वामी का अगला पड़ाव लखनऊ है.