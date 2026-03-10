ETV Bharat / state

जब-जब गाय खतरे में, तब-तब देश पर संकट मंडराएगा, जानें ऐसा क्यों कह रहे शंकराचार्य

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के लखनऊ में गोरक्षा कार्यक्रम को लंबी चौड़ी शर्तों के साथ अनुमति मिली है. वो आज शाम राजधानी पहुंचेंगे.

Swami Avimukteshwarananda
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद - गो रक्षा से ही विश्व रक्षा होगी. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 11:34 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

सीतापुर: गो रक्षा का संकल्प लेकर नैमिषारण्य पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बड़ा बयान सामने आया है. देश मे बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते अपराधों को लेकर शंकराचार्य ने शासन-प्रशासन और सरकार पर निशाना साधा है.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहाकि गो रक्षा से ही विश्व रक्षा होगी. जब जब गाय खतरे में है, तब तब देश पर संकट मंडराएगा. वहीं लखनऊ में होने वाली सभा को लेकर प्रशासन के अपडेट को लेकर स्वामी ने तंज कसा है. शंकराचार्य बोले- यहां नेटवर्क कमजोर है, जब निकलेंगे तब पता चलेगा.

उन्होंने कहा, जो भी सरकारें हैं, वो हमारी हैं. जनता भी चाहती है कि गो माता का संकल्प पूरा हो, इसलिए गाय को राष्ट्रमाता की पदवी मिलनी चाहिए.

स्वामी ने कहा, नैमिषारण्य आना जरूरी था, क्योंकि वृत्तासुर राक्षस से पूरे विश्व की गायों को बचाने के लिए यहीं ऋषि दधीचि ने बहुत कुछ किया था. शिड्यूल के अनुसार शंकराचार्य नैमिषारण्य से निकल कर मिश्रिख के दधीचि कुंड पहुंच कर दर्शन करेंगे. रास्ते मे कई कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे. उसके बाद फिर सिधौली होते हुए आज ही शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लखनऊ पहुंचेंगे.

इसी के साथ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि ये तीर्थ क्षेत्र है. यहां पर ऋषि-मुनियों ने किसी समय गो माता की सेवा की थी. इस वजह से गो माता के अभियान के लिए यहां आशीर्वाद लेने आए है. यहीं दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बना था. इस वजह से यहां आए हैं.

दुनिया में चल रहे युद्ध को लेकर उन्होंने कहा कि जब जब गाय खतरे में आएगी, ऐसी आपदाएं आती रहेंगी. गो माता की रक्षा जरूरी है. इसमें सभी को योगदान देना चाहिए.

साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी सरकारें हैं, सब हमारी है. गो माता को संरक्षण सभी सरकारों को देना चाहिए. गोरक्षा के लिए उनका यह अभियान जारी रहेगा. यहां से दधीचि आश्रम जाने के बाद वह लखनऊ के प्रस्थान करेंगे.

बता दें कि बीते 7 मार्च को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने वाराणसी से लखनऊ के लिए प्रस्थान किया था. वह अपने गो रक्षा अभियान के लिए जनसमर्थन जुटा रहे हैं. 11 मार्च को लखनऊ में वह इस अभियान को लेकर बड़ा बिगुल फूंकेंगे.

इसके साथ ही नकली और असली हिंदुओं को लेकर भी अहम बातें सामने रखेंगे. इसी कड़ी में सोमवार रात को वह सीतापुर पहुंचे थे. यहां मंगलवार को सुबह मंदिर और आश्रमों में पूजन-अर्चन कर चुके हैं. स्वामी का अगला पड़ाव लखनऊ है.

आज शाम लखनऊ पधारेंगे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का आज शाम लखनऊ में आगमन होगा. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के गोरक्षा के कार्यक्रम को लंबी चौड़ी शर्तों के साथ अनुमति मिली है.

जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज देर शाम तक लखनऊ पहुंचने वाले हैं. वे अपनी पदयात्रा के दौरान यहां गो माता प्रतिष्ठा संकल्प महासभा' में हिस्सा लेंगे. यह महासभा 11 मार्च को कांशीराम स्मृति सांस्कृतिक स्थल पर आयोजित होगी, जहां शंकराचार्य गो प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध' का शंखनाद करेंगे.

शंकराचार्य ने इस यात्रा को धर्मयुद्ध का नाम दिया है. यात्रा का मुख्य मकसद गो माता को 'राष्ट्रमाता' या 'राज्यमाता' का दर्जा दिलाना, गो हत्या पर पूरी तरह रोक लगाना और गो संरक्षण को मजबूत करना है. यह पदयात्रा 7 मार्च को वाराणसी (काशी) से शुरू हुई थी.

इसमें जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली और उन्नाव जैसे जिलों से गुजरते हुए 11 मार्च को लखनऊ पहुंचने का कार्यक्रम है. लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख की ओर से यह अनुमति दी गई है.

शंकराचार्य ने पहले उत्तर प्रदेश सरकार को 40 दिनों का अल्टीमेटम दिया था, जब मांगें पूरी नहीं हुईं, तो उन्होंने यह अभियान शुरू किया. अब प्रशासन ने महासभा को अनुमति दे दी है, लेकिन 26 सख्त शर्तों के साथ.

इन शर्तों का उद्देश्य शांति, यातायात और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है. मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं: किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या भाषा के खिलाफ भड़काऊ भाषण बिल्कुल नहीं होगा. राजनीतिक या धार्मिक व्यक्तियों के खिलाफ विवाद फैलाने वाली बातें नहीं की जाएंगी. नाबालिग बच्चों से कोई विवादित नारे नहीं लगवाए जाएंगे. वाहनों की संख्या सीमित रहेगी, पार्किंग से यातायात बाधित नहीं होगा. केवल पारंपरिक ध्वज-दंड की इजाजत, कोई हथियार या घातक वस्तु नहीं. ज्ञापन केवल अधिकृत अधिकारी को दिया जाएगा. कोई समस्या होने पर आयोजकों की पूरी जिम्मेदारी होगी और कानूनी कार्रवाई होगी.

पुलिस बल का खर्च आयोजकों को देना होगा. शांत क्षेत्र में लाउडस्पीकर, ढोल-नगाड़े या संगीत पर रोक. ध्वनि प्रदूषण नियमों का सख्त पालन होगा, उल्लंघन पर पर्यावरण कानून के तहत सजा. किसी भी शर्त के टूटने पर अनुमति अपने आप खत्म हो जाएगी.

शंकराचार्य 10 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे और 11 मार्च को महासभा में गो रक्षा के संकल्प के साथ मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा. प्रशासन ने साफ कहा है कि शर्तों का पालन न होने पर कार्यक्रम रद्द हो सकता है. यह आयोजन गो संरक्षण और सनातन आस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें - सीतापुर पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद; मां ललिता देवी मंदिर में किए दर्शन-पूजन

TAGGED:

SWAMI AVIMUKTESHWARANANDA ON COW
गो रक्षा का संकल्प
AVIMUKTESHWARANANDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.