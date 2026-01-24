ETV Bharat / state

बीकानेर में गौ प्रेमियों की हुई जीत, मास्टर प्लान पर निर्णय लिया वापस, गोचर ही रहेगी भूमि

बीकानेर में 5 महीने से चल रहे गोचर आंदोलन का शनिवार को पटाक्षेप हो गया.

Gochar agitation in Bikaner
सहमति के बाद प्रेस वार्ता (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 24, 2026 at 10:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बीकानेर: पिछले 5 महीने से मास्टर प्लान में बदलाव के बाद गोचर भूमि के अधिग्रहण के विरोध में आए गोचर प्रेमियों और संत समाज के विरोध के बीच आखिरकार सरकार झुक गई. सरकार ने मास्टर प्लान में गोचर भूमि के यूज के बदलाव पर अपना निर्णय वापस लिया और भविष्य में गोचर की भूमि को गोचर के नाम ही दर्ज करवाने के आदेश दिए. साथ ही बीकानेर विकास प्राधिकरण और जिला कलेक्टर के अधीन होने वाली इस भूमि के बदलाव के अधिकार भविष्य में राज्य सरकार के अधीन करने का लिखित आदेश शनिवार को जारी कर दिया.

लिखित आदेश जारी: शनिवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों को जानकारी देते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल बिश्नोई ने बताया कि सरकार ने जन भावना के अनुरूप इस मामले में निर्णय किया है. सैद्धांतिक रूप से मुख्यमंत्री पहले ही इस पर सहमति दे चुके थे. लेकिन संत समाज और गोचर प्रेमियों की धरने से पहले लिखित में आश्वासन की मांग थी. जिसे आज BDA ने एक बैठक कर आदेश जारी कर दिया. इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि गोचर की भूमि गोचर के नाम ही रहेगी और पैराफैरी जोन बनाकर इसे अलग दर्शाया जाएगा. भविष्य में इस भूमि पर BDA और जिला कलेक्टर किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे. इस भूमि पर भविष्य में किसी भी तरह का निर्णय राज्य सरकार के अधीन रहेगा.

आंदोलकारियों के लिए जीत के ये हैं मायने, देखें वीडियो (ETV Bharat Bikaner)

पढ़ें: 188 गांवों की गोचर भूमि बचाने को संतों ने घोषित किया आंदोलन, बीकानेर में 27 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना

हमारी लड़ाई जारी : उधर, आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संत सरजूदास महाराज ने कहा कि बीकानेर, भीनासर, सुजानदेसर और उदयरामसर की गोचर की 35000 बीघा जमीन को लेकर लिखित में आश्वासन दिया गया है. इसके अलावा बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्र में जो गोचर भूमि मास्टर प्लान में बदली गई है और बीकानेर की घोषित भूमि पर जो बस स्टैंड बन रहा है, उसके लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी. लेकिन एक बार की हमारी मांगों पर सैद्धांतिक सहमति हुई है. इसलिए 27 जनवरी का आंदोलन स्थगित किया गया है.

पढ़ें: गोचर भूमि अधिग्रहण विवाद के बीच विधायक अंशुमान सिंह भाटी बोले, गोचर भूमि का स्वरूप नहीं बदलने देंगे

'सबकी मंशा के अनुरूप काम': कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने कहा कि यह निर्णय सबकी सहमति से हुआ है और सब की भावना यही थी कि गोचर की भूमि गोचर के काम ही आए. इसलिए भले ही देर से, लेकिन इस निर्णय पर अब सब की सहमति है. उधर, सरकार की ओर से इस निर्णय पर गोचर प्रेमियों ने खुशी जताई. वहीं प्रेस कांफ्रेंस में विधायक डॉ विश्वनाथ, सिद्धि कुमारी, बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास, ताराचंद सारस्वत के साथ ही देहात भाजपा के जिला अध्यक्ष श्याम पंचारिया और शहर भाजपा अध्यक्ष सुमन छाजेड़, गोचर आंदोलन के संयोजक शिव गहलोत सूरज राव, दुर्गासिंह सहित गोचर प्रेमी मौजूद रहे.

TAGGED:

CONSENT BETWEEN GOVT AND AGITATORS
NO CHANGE IN GOCHAR LAND USE
MASTER PLAN OF BIKANER
27TH JANUARY AGITATION POSTPONED
GOCHAR AGITATION IN BIKANER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.