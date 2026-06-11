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खेत में गोल-गोल घूमती गाय को देख लोग लगा रहे हैं तरह-तरह के कयास, ग्रामीणों ने कहा, दैवीय चमत्कार

कुछ ग्रामीणों ने इसे दैवीय संकेत मानते हुए गाय की पूजा-अर्चना.

घूमती गाय को देख लोग लगा रहे है तरह-तरह के कयास
घूमती गाय को देख लोग लगा रहे तरह-तरह के कयास. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 7:40 AM IST

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श्रावस्ती: गिलौला थाना क्षेत्र के बसभरिया पुरैना गांव में एक गाय के असामान्य व्यवहार ने ग्रामीणों के बीच कौतूहल और चिंता दोनों पैदा कर दी हैं. गाय पिछले पांच दिनों से खेत में लगातार चक्कर लगाती देखी जा रही थी, जिसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं. लोगों द्वारा देवी देवताओं की छाया होने के कयास लगाए जाने लगे, लेकिन मामला कुछ और ही निकला.

ग्रामीणों के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे गाय ने खेत में घूमना शुरू किया और इसके बाद वह रुक-रुक कर लगातार परिक्रमा करती रही. इस अनोखी घटना को देखने के लिए रोजाना लोगों की भीड़ जुटने लगी. कुछ ग्रामीणों ने इसे दैवीय संकेत मानते हुए गाय की पूजा-अर्चना भी की. इस दौरान बनाए गए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए.


मामले की जानकारी मिलने पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील कुमार सिंह अपनी टीम के साथ बुधवार को मौके पर पहुंचे और गाय की जांच की. जांच के बाद चिकित्सकों ने बताया कि गाय ‘सर्रा’ यानी हाइपोग्लाइसीमिया (शरीर में शुगर की कमी) से पीड़ित है. इस बीमारी में जानवरों में असामान्य व्यवहार जैसे लगातार घूमना या असंतुलन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. डॉक्टरों ने गाय का उपचार शुरू करते हुए ग्रामीणों को उसे बांधकर रखने और गुड़ खिलाने की सलाह दी. साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि भीड़ जुटाने या अंधविश्वास फैलाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि समय पर इलाज ही आवश्यक है.


पशु चिकित्सकों के मुताबिक, दवा का असर दिखने में थोड़ा समय लग सकता है और जरूरत पड़ने पर गाय की दोबारा जांच भी की जाएगी. फिलहाल ग्रामीण गाय के जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद कर रहे हैं.

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