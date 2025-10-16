लिपाई के लिए रायपुर में समूह की महिलाएं तैयार कर रहीं गोबर के पैकेट, कीड़ा और बदबू से बचाने खास जड़ी-बूटी का उपयोग
अब त्योहारों में घर के आंगन की लिपाई के लिए गोबर भी मार्केट में उपलब्ध हैं. इन्हें पैकेट बनाकर बेचा जा रहा है.
रायपुर: पुराने समय में लोग किसी भी पूजा पाठ में गौरी गणेश बनाने के लिए गोबर का इस्तेमाल करते थे. अब बदलते दौर में गोबर नहीं मिलने से या सड़क से उठाने की झिझक के चलते कई लोग आंगन में चाहकर भी गोबर की लिपाई नहीं कर पाते. इसी को देखते हुए अब पैकेट में गोबर तैयार किए जा रहे हैं. समूह की महिलाएं अब गोबर को खास विधि से पैकेट में पैक कर इसे बेच रही हैं.
जड़ी बूटी का इस्तेमाल: लोग गोबर का इस्तेमाल घरों की लिपाई के लिए किया करते थे, धीरे-धीरे यह परंपरा विलुप्त होती जा रही है. इसे बनाए रखने के लिए गोकुल नगर के अग्रसेवा सोसायटी के समूह की महिलाओं की ओर से लिपाई के लिए गोबर पैकेट तैयार किए जा रहे. इसमें खासतौर पर पेड़ पौधों की जड़ी बूटी मिलाई गई है. इसके चलते पैकेट में कई महीनों तक ना तो कीड़ा लगता है ना ही बदबू आती है.
दीपावली त्यौहार को देखते हुए हम लोग लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा दीया सब कुछ गोबर से बना रहे हैं. हमारे समूह की 13 महिलाएं इस काम को कर रही है. दीया, गणपति और लक्ष्मी की प्रतिमा के साथ ही लिपाई के लिए गोबर के पैकेट बना रहे हैं.- लोमिन पाल, स्व सहायता समूह की महिला
कुछ खास चीजें मिलाई जाती है: महिलाओं का कहना है कि, दीये में ग्वार गम, मैदा की लकड़ी और चुना पाउडर मिलाया जाता है. इसके अलावा गोबर के दीये में आग ना लगे उसके लिए कुछ खास केमिकल और सामग्री मिलाई जाती है.
लिपाई का गोबर इसलिए भी खास है क्योंकि शहर में लोगों को आंगन की लिपाई करने के लिए गोबर की जरूरत पड़ती है लेकिन अपने घर में गाय किसी को नहीं चाहिए. देसी गाय के गोबर के ये पैकेट हैं इसमें जड़ी बूटी का प्रयोग किया गया है- रितेश अग्रवाल सेवादार अग्रसेवा सोसायटी गोकुल नगर रायपुर
10 रुपए में एक किलो: बताया जा रहा है कि, ये पैकेट पूरी तरह से साफ और स्वच्छ है. इसमें ना ही कीड़ा लगेगा और ना ही बदबू आएगी. 1 किलोग्राम पैकेट की कीमत 10 रुपए है. इसको 2 लीटर पानी में मिलाकर घर की लिपाई कर सकते हैं.