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LPG किल्लत के बीच गो-काष्ठ का सहारा, चूल्हों पर पक रहा भोजन

एलपीजी किल्लत के बीच गो-काष्ठ बना विकल्प : जयपुर में एलपीजी गैस की कमी के बीच गो-काष्ठ का उपयोग बढ़ा है. अब पारंपरिक चूल्हों पर भोजन तैयार हो रहा है. श्री अमरापुर में रोज लगभग 7 हजार लोगों को भोजन कराया जाता है. गैस आपूर्ति प्रभावित होने पर गो-काष्ठ से भोजन बनाने पर विचार किया जा रहा है. गौशालाओं में तैयार हो रहा ये गो-काष्ठ. श्री अमरापुर की दो गौशालाओं में भी बन रहा गो-काष्ठ. गोबर से तैयार ईंधन से बड़े पैमाने पर भोजन बनाना संभव है.

हर दिन हजारों लोगों को मिलता है भोजन : श्री अमरापुर के संत मोहनलाल के अनुसार यह ऐसा स्थान है जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है. यहां हर दिन लगभग 7 हजार लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाता है, जिसके लिए बड़ी मात्रा में एलपीजी गैस का उपयोग होता है. हाल के दिनों में गैस की आपूर्ति में आई कमी के कारण भोजन व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका पैदा हो गई है. संत मोहनलाल का कहना है कि यदि एलपीजी की आपूर्ति जल्द सामान्य नहीं होती है तो गो-काष्ठ के उपयोग को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. उनका कहना है कि इस ईंधन के उपयोग से बड़े स्तर पर भोजन बनाना संभव है और इससे गैस पर निर्भरता भी कम हो सकती है.

जयपुर : राजधानी में रसोई गैस (एलपीजी) की बढ़ती किल्लत के बीच अब लोग वैकल्पिक ईंधन की ओर रुख करने लगे हैं. कई स्थानों पर पारंपरिक चूल्हों का उपयोग फिर से शुरू हो गया है और इसके लिए गोबर से बने गो-काष्ठ को विकल्प के रूप में अपनाया जा रहा है. शहर के बीचों-बीच स्थित श्री अमरापुर आश्रम में भी इस विकल्प पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, ताकि गैस की कमी के बावजूद भोजन व्यवस्था प्रभावित न हो.

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गौशालाओं में तैयार हो रहा गो-काष्ठ : संत मोहनलाल के अनुसार श्री अमरापुर से जुड़ी दो गौशालाओं में बड़ी मात्रा में गोबर उपलब्ध होता है, जिससे गो-काष्ठ तैयार किया जाता है. उनका कहना है कि यह ईंधन आपात स्थिति में काफी उपयोगी साबित हो सकता है. इसके अलावा यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक सकारात्मक पहल है, क्योंकि गोबर के उपयोग से कचरे का बेहतर प्रबंधन संभव हो जाता है.

गो-काष्ठ के फायदे (ETV Bharat GFX)

गैस के विकल्प के रूप में बढ़ रही पहल : वहीं, आदर्शनगर क्षेत्र में समाजसेवी और भारतीय जनता पार्टी के नेता रवि नैय्यर भी लोगों को गो-काष्ठ से चूल्हे पर भोजन बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. उनका कहना है कि गो-काष्ठ सस्ता, स्वदेशी और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है. गोबर से तैयार इस ईंधन से पारंपरिक चूल्हे पर आसानी से भोजन बनाया जा सकता है. इससे एलपीजी पर निर्भरता कम की जा सकती है. रवि नैय्यर के अनुसार इस पहल का उद्देश्य केवल गैस संकट का समाधान ढूंढना ही नहीं, बल्कि लोगों को पारंपरिक और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के प्रति जागरूक करना भी है. उनका कहना है कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर के उपलों से भोजन बनाना आम बात थी, लेकिन समय के साथ यह परंपरा कम होती गई. अब गैस संकट ने लोगों को फिर से इस विकल्प की ओर देखने के लिए प्रेरित किया है.

चूल्हे पर पक रहा खाना (ETV Bharat Jaipur)

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खर्च में भी बड़ी बचत : एलपीजी पर मासिक खर्च लगभग 1000 रुपए आता है. गो-काष्ठ से खर्च घटकर लगभग 500 रुपए हो जाएगा. ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर है. इससे कम धुआं निकलता है और कचरे का बेहतर प्रबंधन होता है. ऐसे में गैस संकट के बीच लोगों का रुझान गो-काष्ठ की तरफ बढ़ा है.

श्री अमरापुर स्थान में हर दिन हजारों लोगों का बनता है खाना (ETV Bharat Jaipur)

पर्यावरण के लिए भी बेहतर विकल्प : विशेषज्ञों के अनुसार गो-काष्ठ से जलने वाले चूल्हे में अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है और यह पर्यावरण के लिए भी बेहतर माना जाता है. इसके साथ ही इससे गोवंश से जुड़ी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है और गोबर का उपयोग प्रभावी ढंग से किया जा सकता है. आर्थिक दृष्टि से भी यह विकल्प सस्ता माना जा रहा है. जहां एलपीजी पर एक परिवार का मासिक खर्च लगभग 1000 रुपये तक पहुंच जाता है, वहीं गो-काष्ठ के उपयोग से यह खर्च लगभग 500 रुपये तक सीमित रह सकता है. एलपीजी संकट के बीच जयपुर में शुरू हुई यह पहल अब धीरे-धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है और कई लोग इसे भविष्य में एक स्थायी वैकल्पिक ईंधन के रूप में भी देखने लगे हैं.