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रेबीज इंफेक्शन से गाय की मौत; परिवार के लोगों ने पीया था दूध, संक्रमण के डर से पहुंचे अस्पताल

शिवगढ़ CHC अधीक्षक डॉ. प्रेम शरण ने बताया कि प्रेम शंकर पुत्र बुधई के परिवार के लगभग दर्जनभर सदस्य अस्पताल आए थे.

रेबीज इंफेक्शन से गाय की मौत.
रेबीज इंफेक्शन से गाय की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 6:58 AM IST

2 Min Read
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रायबरेली: पागल कुत्ते के काटने से गाय की मौत हो गई. अब परिवार के सदस्यों को डर है कि उसी गाय का दूध सभी ने सेवन किया है, तो रेबीज का संक्रमण उनमें भी फैल सकता है. परिवार के करीब 1 दर्जन लोग शिवगढ़ CHC पहुंचे. वहां सभी को एंटी रेबीज वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है.

रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के थई गांव निवासी प्रेम शंकर ने बताया कि उनकी गाय को सप्ताह भर पहले पागल कुत्ते ने काट लिया था. परिवार के लोगों ने गाय को वेटरिनरी डॉक्टर को दिखाया और घाव पर दवाएं लगा दीं. परिवार के लोग गाय का दूध भी पीते रहे. एक दिन पहले ही गाय में हाइड्रोफोबिया के लक्षण आ गए, जो रेबीज संक्रमण के बाद आते हैं.

संक्रमण के डर से पहुंचे अस्पताल. (Video Credit: ETV Bharat)

गाय पानी देख कर उग्र होने लगी. गाय के उग्र होने का वीडियो भी वायरल हुआ है. शाम होते- होते गाय ने दम तोड़ दिया. उस गाय का दूध जिन लोगों ने पिया था, उनमें हड़कंप मच गया. अगले दिन सभी CHC पहुंचे तो यहां डाक्टर ने संभावित खतरे को देखते हुए एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई है.

शिवगढ़ CHC अधीक्षक डॉ. प्रेम शरण ने बताया कि प्रेम शंकर पुत्र बुधई के परिवार के लगभग एक दर्जन सदस्य अस्पताल आए थे. इन्होंने बताया कि एक सप्ताह पूर्व इनकी गाय को एक पागल कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद गाय की मौत हो गई.

इन सभी लोगों ने उसका दूध पिया था और इनको रेबीज संक्रमण की आशंका हुई तो इन्हें एहतियात के तौर पर टीका लगा दिया गया है. उन्होंने बताया कि रेबीज संक्रमित गाय का दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे दूध पीने वाला भी संक्रमित हो सकता है.

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