बेजुबान से क्रूरता; पीलीभीत में गोवंश को डंडे से पीटा, पुलिया से नीचे फेंका, आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

थानाध्यक्ष अशोक पाल ने बताया कि वायरल वीडियो और प्राप्त तहरीर के आधार पर चिन्हित लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

पीलीभीत : माधोटांडा थाना क्षेत्र स्थित बरुआ फजुलागंज में गोवंश के साथ क्रूरता का एक मामला सामने आया है. इलाके में दो लोगों ने एक गोवंश को लाठी-डंडों से पीटा और उसे पुलिया से नीचे फेंक दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

उन्होंने बताया कि कानून हाथ में लेने वाले और बेजुबान के साथ अमानवीय व्यवहार करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने बताया कि पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं. घटना में शामिल लोगों की पहचान सुनिश्चित की जा चुकी है और जल्द ही वे सलाखों के पीछे होंगे.

क्या था पूरा मामला? : बीते दिन बरुआ फजुलागंज के तराई इलाके से एक रूह कंपा देने वाला वीडियो सामने आया था. इसमें दो ग्रामीण एक गोवंश को लाठी-डंडों से पीटते नजर आ रहे थे. क्रूरता की हद पार करते हुए आरोपियों ने गोवंश को पुलिया से नीचे फेंक दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया. हालांकि ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.



वीडियो सामने आते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में माधोटांडा थाने पहुंच गए. कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं का कहना था कि गौ माता के साथ ऐसा कृत्य समाज के धैर्य की परीक्षा है.



