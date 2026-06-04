ETV Bharat / state

आयोग की पहल पर मिला मुआवजा और नियोजन, कोरोना पीड़ित को मिला न्याय

बैठक के दौरान डॉ आशा लकड़ा और अन्य ( Etv Bharat )

बोकारोः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा एक दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंचीं. उन्होंने बोकारो सर्किट हाउस में धनबाद और बोकारो जिला से संबंधित आयोग में प्राप्त 20 शिकायतों की सुनवाई की. इस दौरान जिले के सभी वरीय पदाधिकारी बोकारो डीसी अजय नाथ झा एवं एसपी नाथू सिंह मीणा उपस्थित रहे.

भूमि अधिग्रहण करने के बाद मुआवजा नहीं दिया था

डॉक्टर आशा लकड़ा ने इस दौरान धनबाद बीसीसीएल के द्वारा जमीन का मुआवजा नहीं दिए जाने के मामले का निपटारा किया और एक महिला को जमीन के एवज में मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है. बीसीसीएल प्रबंधन ने उक्त महिला के परिजनों की जमीन का अधिग्रहण किया था और खनन करने के बाद भी मुआवजा नहीं दिया था.

जानकारी देती डॉ. आशा लकड़ा (Etv Bharat)

शिकायतों के निवारण के प्रति गंभीरता दिखाते हुए, आयोग की सदस्य डॉ. लकड़ा ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि वे इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर हल करें.