धौलपुर में पुरानी रंजिश का खूनी अंत: रास्ते में घेरकर पीटा, गोली मारी, एक की मौत
हमलावरों ने दोनों भाइयों से बेरहमी से मारपीट की और बाद में गोली मार दी. एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर घायल है.
Published : July 16, 2026 at 12:07 PM IST
धौलपुर: मनिया थाना क्षेत्र के कमलपुरा गांव के पास बुधवार को बाइक सवार दो चचेरे भाइयों पर हुए जानलेवा हमले में घायल एक युवक की आगरा के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई. वहीं दूसरा युवक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है. घटना के बाद युवक के गांव भदियाना में तनाव की स्थिति बनी हुई है और पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस ने देर रात दबिश देकर चार आरोपियों को हिरासत में लिया है. कुछ आरोपी नकाबपोश थे, जिनकी पहचान की जा रही है. दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद था.
मनिया थाना प्रभारी नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि भदियाना गांव निवासी मुकेश पुत्र एदल सिंह और उसका चचेरा भाई हिम्मत सिंह पुत्र रामभरोसी बुधवार को बाइक से अपनी बहन की ससुराल चपरौली गए थे. लौटते समय मनिया थाना क्षेत्र के कमलपुरा गांव के पास पहले से घात लगाए बैठे आधा दर्जन से अधिक हमलावरों ने उन्हें रोक लिया. हमलावरों ने दोनों युवकों को सड़क पर पटककर बेरहमी से मारपीट की और बाद में गोली मार दी. मारपीट से दोनों के सिर और हाथों में गंभीर चोटें आईं, जबकि पैरों में गोली लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.
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सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया. परिजन दोनों को उपचार के लिए आगरा के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां गुरुवार को मुकेश ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं हिम्मत सिंह का उपचार जारी है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया. शर्मा ने बताया कि नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. देर रात पुलिस ने दबिश देकर चार आरोपियों को हिरासत में लिया है. वारदात में शामिल कुछ आरोपी नकाबपोश थे, जिनकी पहचान की जा रही है. शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है.
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पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह: प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक और आरोपी पक्ष दोनों भदियाना गांव के निवासी हैं. दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जमीनी विवाद और पुरानी रंजिश चली आ रही थी. पुलिस इसी विवाद को वारदात की मुख्य वजह मानकर जांच कर रही है. घटना के बाद भदियाना गांव में तनाव का माहौल है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. वहीं मुख्य आरोपी और उनके परिजन घरों पर ताले लगाकर फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.