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अलीगढ़ में सिर कटा शव खेत से बरामद; चचेरे भाई ने उतारा मौत के घाट, गिरफ्तार

अलीगढ़: अकराबाद थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में शनिवार सुबह सिर कटा शव मिलने से फैली सनसनी का पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया. पुलिस जांच में मृतक की पहचान छर्रा थाना क्षेत्र के गांव सिंकदर कलां निवासी असलम के रूप में हुई है. मामले में पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई फैजान को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने हत्या की वारदात कबूल कर ली. आरोपी से हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है. पुलिस आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर रही है.



जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह ग्रामीणों ने सिकंदरपुर गांव के बाहर खेत में एक युवक का सिर कटा शव पड़ा देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही थाना अकराबाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को घेरकर जांच शुरू की. शव से कुछ दूरी पर गन्ने के खेत में तलाश अभियान चलाया गया, जहां मृतक का कटा हुआ सिर भी बरामद हो गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्र किए.



पुलिस ने शव की पहचान कराने के लिए आसपास के गांवों में जानकारी जुटाई. जांच के दौरान मृतक की पहचान छर्रा थाना क्षेत्र के गांव सिंकदर कलां निवासी असलम के रूप में हुई. इसके बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों और परिचितों से पूछताछ शुरू की, जिसमें शक की सुई उसके चचेरे भाई फैजान की ओर गई.