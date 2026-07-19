ETV Bharat / state

अलीगढ़ में सिर कटा शव खेत से बरामद; चचेरे भाई ने उतारा मौत के घाट, गिरफ्तार

चचेरे भाई से पुलिस ने की पूछताछ, हत्या की वारदात कबूल की.

अलीगढ़ में सिर कटी शव खेत से बरामद
अलीगढ़ में सिर कटी शव खेत से बरामद (Photo Credit:ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 8:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलीगढ़: अकराबाद थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में शनिवार सुबह सिर कटा शव मिलने से फैली सनसनी का पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया. पुलिस जांच में मृतक की पहचान छर्रा थाना क्षेत्र के गांव सिंकदर कलां निवासी असलम के रूप में हुई है. मामले में पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई फैजान को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने हत्या की वारदात कबूल कर ली. आरोपी से हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है. पुलिस आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह ग्रामीणों ने सिकंदरपुर गांव के बाहर खेत में एक युवक का सिर कटा शव पड़ा देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही थाना अकराबाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को घेरकर जांच शुरू की. शव से कुछ दूरी पर गन्ने के खेत में तलाश अभियान चलाया गया, जहां मृतक का कटा हुआ सिर भी बरामद हो गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्र किए.

पुलिस ने शव की पहचान कराने के लिए आसपास के गांवों में जानकारी जुटाई. जांच के दौरान मृतक की पहचान छर्रा थाना क्षेत्र के गांव सिंकदर कलां निवासी असलम के रूप में हुई. इसके बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों और परिचितों से पूछताछ शुरू की, जिसमें शक की सुई उसके चचेरे भाई फैजान की ओर गई.

पूछताछ में फैजान ने बताया कि उसका असलम से विवाद हो गया था. झगड़े के दौरान असलम ने उसके परिजनों के साथ गाली-गलौज की थी, जिससे वह बेहद आक्रोशित हो गया. इसी आवेश में उसने शुक्रवार रात चाकू से असलम की हत्या कर दी थी. हत्या के बाद पहचान छिपाने के उद्देश्य से उसने शव का सिर धड़ से अलग कर गन्ने के खेत में छिपा दिया था.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने बताया कि सिर कटा शव मिलने की सूचना पर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की थी. पूछताछ के आधार पर आरोपी फैजान को हिरासत में लिया गया, जिसने हत्या करना स्वीकार कर लिया है. पुलिस मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है.

यह भी पढ़ें: अलीगढ़ में बेटे ने पिता को मौत के घाट उतार, दूसरी शादी और संपत्ति विवाद बनी वजह, आरोपी गिरफ्तार

यह भी पढ़ें: अलीगढ़ में सिर कटी लाश मिलने से सनसनी, खेत से बरामद हुआ सिर; शिनाख्त में जुटी पुलिस

TAGGED:

ALIGARH CRIME NEWS
ALIGARH POLICE
CRIME NEWS
HEADLESS BODY FOUND IN ALIGARH
ALIGARH CRIME NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.