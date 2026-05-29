सुबह-सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा बिहार का समस्तीपुर, चचेरे भाई पर अंधाधुंध फायरिंग, मौत
बकरीद की छुट्टी में घर लौटे युवक की हत्या कर दी गई है. चचेरे भाई पर घर में घुसकर तीन गोली मारने का आरोप है.
Published : May 29, 2026 at 12:17 PM IST
समस्तीपुर: शुक्रवार की अहले सुबह समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत दादपुर में रिश्तों का खून बहाया गया, जहां एक शख्स ने अपने ही चचेरे भाई को घर में घुसकर गोली मार दी. घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है.
चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या: जानकारी के अनुसार, युवक ने घर में घुसकर अपने ही चचेरे भाई को तीन गोली दाग दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान दादपुर निवासी सूरज कुमार के रूप में हुई है. सूरज कोलकाता में रहकर मजदूरी करता था.
बकरीद की छुट्टी पर कोलकाता से आया था घर: बताया जाता है कि सूरज बकरीद की छुट्टी पर गुरुवार शाम को घर आया था. घटना की सूचना पर समस्तीपुर सदर अस्पताल में पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. वहीं समस्तीपुर सदर अस्पताल में मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया.
परिजनों ने किया जमकर हंगामा: आक्रशोति परिजन आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. परिजनों का कहना है, जिस युवक ने उसकी गोली मारकर हत्या की है, वह रिश्ते में चचेरा भाई लगता है. वह पूर्व में भी जेल में जा चुका है और शराब कारोबार से जुड़ा हुआ है. जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, हमलोग पोस्टमार्टम करने नहीं देंगे.
दारू का कारोबार करने से मना करता था सूरज: वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी करने में जुट गई है. मृतक की मां शांति देवी ने कहा, मेरा बेटा सूरज कुमार कोलकाता में रहकर मजदूरी करता था. परिवार एवं तीन बच्चे गांव में ही रहते हैं. वहीं चचेरा भाई गणेश कुमार जो दारू का कारोबार करता था, सूरज उसे अवैध दारू का कारोबार करने से मना करता रहता था.
"इसी को लेकर गणेश कुमार हमेशा रंजीश में रहता था और परिवार के लोगों से झंझट किया करता था. बकरीद पर्व के दौरान गुरुवार को शाम में सूरज कोलकाता से अपने घर आया था. रात में खाना खाकर सो गया. सुबह में गणेश कुमार चुपके से पिस्तौल लेकर घर में घुस गया और सोये हालत में सूरज कुमार के ऊपर ताबड़तोड़ गोली चला दी."- शांति देवी, मृतक की मां
फायरिंग के बाद आरोपी फरार: बताया जाता है कि तीन गोली मारकर आरोपी मौके से फरार हो गया. गोली की आवाज सुनकर घर के अंदर सो रहे लोग जबतक दौड़े तब तक गणेश कुमार मौके से फरार हो गया था. आनन-फानन में परिजन सूरज को सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी में तैनात डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.
शव का पोस्टमार्टम नहीं करने दे रहे परिजन: घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना अध्यक्ष अपने दलबल के साथ सदर अस्पताल पहुंचे. वहीं इस घटना के बाद से मृतक की मां और पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल बना हुआ है. मां शांति देवी का कहना है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक यह अपने बेटे के शव का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे.
"आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस मृतक सूरज कुमार के शव का पोस्टमार्टम कराने का प्रयास कर रही है."- अजीत कुमार सिंह,मुफस्सिल थाना अध्यक्ष
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