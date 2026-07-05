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चचेरी बहनों ने पिता के साथ घर जाने से किया इनकार, मारपीट और प्रताड़ना का आरोप

बच्चियों के पिता पर आरोप के बाद प्रशासन ने नाबालिगों को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया है.

Bilaspur minor Harassment Case
बिलासपुर नाबालिग मारपीट मामला (IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 4:12 PM IST

3 Min Read
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घुमारवीं: बिलासपुर जिले के घुमारवीं में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. यहां दो चचेरी बहनों ने अपने पिता के साथ घर जाने से मना कर दिया. मां का साया सिर से उठने के बाद परिवार के सहारे की उम्मीद कर रहीं दो नाबालिग चचेरी बहनों ने अपने-अपने पिता पर मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. प्रताड़ना से परेशान दोनों बच्चियों ने पिता के साथ घर लौटने से साफ इनकार कर दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें वन स्टॉप सेंटर भेज दिया है.

रिश्तेदारों के घर पहुंची थी बहनें

एसडीएम घुमारवीं गौरव चौधरी ने बताया कि दोनों बच्चियों की माताओं का पहले ही निधन हो चुका है. पिछले कुछ समय से वे अपने-अपने पिता के साथ रह रही थीं. बच्चियों का आरोप है कि उन्हें लगातार मारपीट और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था. इससे तंग आकर दोनों चचेरी बहनें घर छोड़कर अपने रिश्तेदारों के पास पहुंच गईं और उन्हें अपनी आपबीती सुनाई. शनिवार को जब दोनों बच्चियों के पिता उन्हें वापस घर ले जाने के लिए रिश्तेदारों के घर पहुंचे तो बच्चियों ने उनके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया. बच्चियों ने आरोप लगाया कि वे जिस माहौल में रह रही थीं, वहां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती थीं. इसके बाद मामले की जानकारी पंचायत प्रधान को दी गई.

बच्चियों को वन स्टॉप सेंटर भेजा

वहीं, सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग हरकत में आ गया. अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और दोनों बच्चियों के बयान दर्ज किए. शुरुआती जांच के दौरान बच्चियों ने अपने-अपने पिता पर मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए. मामले की संवेदनशीलता और बच्चियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने उन्हें बिलासपुर स्थित वन स्टॉप सेंटर भेजने का फैसला लिया. यहां उन्हें सुरक्षित वातावरण, परामर्श और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी. वहीं, संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं और रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

"पंचायत प्रधान से सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को मौके पर भेजा गया. दोनों बच्चियों के बयान दर्ज किए गए हैं. बच्चियों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है, जहां उनकी देखभाल के साथ आवश्यक परामर्श और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी. मामले में नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जा रही है." - गौरव चौधरी, एसडीएम घुमारवीं

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