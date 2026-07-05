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चचेरी बहनों ने पिता के साथ घर जाने से किया इनकार, मारपीट और प्रताड़ना का आरोप

घुमारवीं: बिलासपुर जिले के घुमारवीं में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. यहां दो चचेरी बहनों ने अपने पिता के साथ घर जाने से मना कर दिया. मां का साया सिर से उठने के बाद परिवार के सहारे की उम्मीद कर रहीं दो नाबालिग चचेरी बहनों ने अपने-अपने पिता पर मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. प्रताड़ना से परेशान दोनों बच्चियों ने पिता के साथ घर लौटने से साफ इनकार कर दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें वन स्टॉप सेंटर भेज दिया है.

रिश्तेदारों के घर पहुंची थी बहनें

एसडीएम घुमारवीं गौरव चौधरी ने बताया कि दोनों बच्चियों की माताओं का पहले ही निधन हो चुका है. पिछले कुछ समय से वे अपने-अपने पिता के साथ रह रही थीं. बच्चियों का आरोप है कि उन्हें लगातार मारपीट और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था. इससे तंग आकर दोनों चचेरी बहनें घर छोड़कर अपने रिश्तेदारों के पास पहुंच गईं और उन्हें अपनी आपबीती सुनाई. शनिवार को जब दोनों बच्चियों के पिता उन्हें वापस घर ले जाने के लिए रिश्तेदारों के घर पहुंचे तो बच्चियों ने उनके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया. बच्चियों ने आरोप लगाया कि वे जिस माहौल में रह रही थीं, वहां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती थीं. इसके बाद मामले की जानकारी पंचायत प्रधान को दी गई.