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गोरखपुर में जमीनी विवाद में चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या

मृतक आदर्श पांडेय (फाइल फोटो) ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र के करनपुरा गांव में गुरुवार करीब सुबह 10 बजे खेत की जुताई को लेकर विवाद हो गया. जिसमें एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. सूचना के मुताबिक, मथौली निवासी आदर्श पांडेय को उसके चचेरे भाई राधेश्याम पांडेय ने गोली मार दी. पेट में गोली लगने से युवक की मौत हो गई.

घटना की जानकारी मिलने पर एसपी नॉर्थ राजेश धुनावत भी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने मौके का निरीक्षण किया और परिजनों से बातचीत कर घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की.