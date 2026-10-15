गोरखपुर में जमीनी विवाद में चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या
परिजनों की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 3:56 PM IST
गोरखपुर: हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र के करनपुरा गांव में गुरुवार करीब सुबह 10 बजे खेत की जुताई को लेकर विवाद हो गया. जिसमें एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. सूचना के मुताबिक, मथौली निवासी आदर्श पांडेय को उसके चचेरे भाई राधेश्याम पांडेय ने गोली मार दी. पेट में गोली लगने से युवक की मौत हो गई.
घटना की जानकारी मिलने पर एसपी नॉर्थ राजेश धुनावत भी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने मौके का निरीक्षण किया और परिजनों से बातचीत कर घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की.
बताया जा रहा है कि मृतक के परिवार का करनपुरा गांव में नेवासा है और परिवार के अन्य सदस्य वहां रहकर खेती-बाड़ी करते हैं. जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चलने की बात सामने आई. गुरुवार सुबह आदर्श पांडेय खेत की जुताई कराने पहुंचे थे. इसी दौरान उनके चचेरे भाई राधेश्याम पांडेय ने खेत जोतने से मना कर दिया. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया.
जानकारी के मुताबिक, विवाद के दौरान ट्रैक्टर वहां से चला गया. आरोप है कि इसके बाद राधेश्याम के एक अन्य भाई ने मौके पर पहुंचकर आदर्श को गोली मारने के लिए ललकारा. इसके बाद राधेश्याम ने कथित तौर पर आदर्श पर गोली चला दी. गोली पेट में लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.
पुलिस के मुताबिक, परिजनों की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया जा रहा है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है और मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. वहीं एसपी नार्थ राजेश घुनावत का कहना है कि परिजनों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.
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