ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में चचेरा भाई की गोली मारकर हत्या, हत्यारोपी फरार

फिरोजाबादः जनपद में बुधवार देर रात चचेरे भाई ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के पीछे जमीन से जुड़ा विवाद सामने आया है. वारदात बुधवार रात की है पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है.



यह घटना टूंडला थाना क्षेत्र के मदावली गांव की है यहां पर धर्मवीर और लाल जीत नमक दो चचेरे भाई रहते हैं. पुलिस के मुताबिक इन दोनों के बीच खेती की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. दो दिन पूर्व लाल जीत ने खेत की मेड को जोत लिया था, जिसका उलाहना देने के लिए धर्मवीर बुधवार की रात लालजीत के घर गया था. आरोप है कि इसी दौरान लाल जीत ने फायरिंग कर दी और गोली धर्मवीर को लग गई. इसके बाद हत्यारोपी लालजीत मौके से फरार हो गया.

धर्मवीर को गोली लगने की जानकारी मिलते ही ग्रामीण इकट्ठे हो गए और उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर धर्मवीर को जिला अस्पताल भिजवाया. यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अपर पुलिस अधीक्षक शहर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि लालजीत और धर्मवीर के बीच जमीनी रंजिश को लेकर यह वारदात हुई है. धर्मवीर के परिजनों की तहरीर पर लालजीत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है. जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी. तीन टीमों का गठन किया गया है.

