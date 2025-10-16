ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में चचेरा भाई की गोली मारकर हत्या, हत्यारोपी फरार

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पुलिस की तीन टीमें हत्यारोपी की तलाश में जुटी.

फिरोजाबाद में हत्या. (etv bharat archive.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 9:34 AM IST

फिरोजाबादः जनपद में बुधवार देर रात चचेरे भाई ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के पीछे जमीन से जुड़ा विवाद सामने आया है. वारदात बुधवार रात की है पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है.

यह घटना टूंडला थाना क्षेत्र के मदावली गांव की है यहां पर धर्मवीर और लाल जीत नमक दो चचेरे भाई रहते हैं. पुलिस के मुताबिक इन दोनों के बीच खेती की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. दो दिन पूर्व लाल जीत ने खेत की मेड को जोत लिया था, जिसका उलाहना देने के लिए धर्मवीर बुधवार की रात लालजीत के घर गया था. आरोप है कि इसी दौरान लाल जीत ने फायरिंग कर दी और गोली धर्मवीर को लग गई. इसके बाद हत्यारोपी लालजीत मौके से फरार हो गया.

धर्मवीर को गोली लगने की जानकारी मिलते ही ग्रामीण इकट्ठे हो गए और उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर धर्मवीर को जिला अस्पताल भिजवाया. यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अपर पुलिस अधीक्षक शहर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि लालजीत और धर्मवीर के बीच जमीनी रंजिश को लेकर यह वारदात हुई है. धर्मवीर के परिजनों की तहरीर पर लालजीत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है. जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी. तीन टीमों का गठन किया गया है.

