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मथुरा में शादी समारोह में चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या; पत्नी से अवैध संबंध के शक में मर्डर

घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को असलाह के साथ गिरफ्तार कर लिया गया.

मथुरा में शादी समारोह में चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या.
मथुरा में शादी समारोह में चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 8:39 AM IST

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मथुरा: जिले के हाईवे थाना क्षेत्र में गोवर्धन रोड स्थित शादी समारोह के दौरान भाई ने अपने चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

प्रथम दृष्टया यह बात सामने आई है कि हत्यारोपी भाई को शक था कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध चचेरे भाई के साथ है. इसी शक के आधार पर उसने गोली मारकर चचेरे भाई की हत्या कर दी. फिलहाल, पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक, हाईवे थाना क्षेत्र के गोवर्धन रोड स्थित ज्योति फार्म हाउस में शादी समारोह की तैयारी की जा रही थी. रिश्तेदारों का आना-जाना शुरू हो गया था. बारात की तैयारी की जा रही थी.

तभी अचानक पवन चौधरी ने अपने चचेरे भाई गजेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी. गोली की आवाज सुनते ही समारोह में हड़कंप मच गया. उधर, गजेंद्र जमीन पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था.

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पवन को गिरफ्तार कर लिया गया. बताया जा रहा है कि पवन की पत्नी के साथ गजेंद्र के अवैध संबंध थे. मौका मिलते ही पवन ने विजेंद्र की गोली मारकर हत्या की है.

सीओ रिफाइनरी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया 112 पर सूचना मिली कि गोवर्धन रोड स्थित ज्योति फार्म हाउस में पवन चौधरी ने अपने चचेरे भाई गजेंद्र चौधरी की लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी.

घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पवन चौधरी असलाह के साथ गिरफ्तार कर लिया गया. यह जानकारी मिली है कि पवन की पत्नी के साथ गजेंद्र के अवैध संबंध थे. इसी के विरोध में पवन ने गोली मारकर हत्या की.

यह भी पढ़ें: बस्ती में PRV पुलिस टीम की बर्बरता! युवक को लाठियों से पीटा, मौत; परिजनों ने की जांच की मांग

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