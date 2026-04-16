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फिरोजाबाद में जमीन विवाद में चचेरे भाई की हत्या; हमले में तीन गंभीर घायल, तीन आरोपी गिरफ्तार

इंस्पेक्टर ऋषि कुमार के मुताबिक, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया दिया है.

तीन आरोपी गिरफ्तार
तीन आरोपी गिरफ्तार (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 7:44 AM IST

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फिरोजाबाद : जनपद में बुधवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. खेत की तारबंदी को लेकर हुए जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया. आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते एक किसान की उसके ही चाचा और चचेरे भाइयों ने धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

घटना अरांव के गांव सेंजनी की है. इंस्पेक्टर अरांव ऋषि कुमार के मुताबिक, किसान राकेश कुमार (55) बुधवार सुबह करीब 6 बजे अपने घर के पीछे स्थित खेत पर बल्ली लगाकर तारबंदी कर रहे थे. इसी दौरान उनके सगे चाचा सुभाष चन्द्र और उनके बेटे मौके पर पहुंच गए और तारबंदी का विरोध करने लगे. देखते ही देखते कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया.

आरोप है कि सुभाष चंद्र के पक्ष के लोगों ने राकेश कुमार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हमले में मृतक के परिवार के तीन अन्य सदस्य भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया दिया है.


राकेश कुमार के पुत्र अंकित ने बताया कि उनके पिता और चाचा सुभाष के बीच खेत के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर मामला दर्जकर त्वरित कार्रवाई शुरू की.

पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोचा : पुलिस मीडिया सेल की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, थाना अरांव पुलिस टीम ने तीन नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों में सुभाष चन्द्र, उनका पुत्र विनय और राहुल शामिल हैं. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को अरांव बाईपास तिराहा मैनपुरी रोड स्थित आंबेडकर पार्क के पास से गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चार डंडे और 2 भाले भी बरामद किए गए हैं. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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