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फिरोजाबाद में जमीन विवाद में चचेरे भाई की हत्या; हमले में तीन गंभीर घायल, तीन आरोपी गिरफ्तार

फिरोजाबाद : जनपद में बुधवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. खेत की तारबंदी को लेकर हुए जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया. आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते एक किसान की उसके ही चाचा और चचेरे भाइयों ने धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.



घटना अरांव के गांव सेंजनी की है. इंस्पेक्टर अरांव ऋषि कुमार के मुताबिक, किसान राकेश कुमार (55) बुधवार सुबह करीब 6 बजे अपने घर के पीछे स्थित खेत पर बल्ली लगाकर तारबंदी कर रहे थे. इसी दौरान उनके सगे चाचा सुभाष चन्द्र और उनके बेटे मौके पर पहुंच गए और तारबंदी का विरोध करने लगे. देखते ही देखते कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया.



आरोप है कि सुभाष चंद्र के पक्ष के लोगों ने राकेश कुमार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हमले में मृतक के परिवार के तीन अन्य सदस्य भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया दिया है.