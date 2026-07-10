कानपुर में बच्चियों का अश्लील वीडियो बनाने वाला भाई गिरफ्तार
26 वर्षीय आरोपी के घिनौने कृत्य का पुलिस ने किया भंडाफोड़.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 9:00 PM IST
कानपुर: कमिश्नरेट पुलिस ने अपनी ही चचेरी बहनों और पड़ोस की मासूम बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें करने और उनके अश्लील वीडियो को गूगल ड्राइव पर अपलोड करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है.
चमनगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले 26 वर्षीय आरोपी के घिनौने कृत्य का भंडाफोड़ तब हुआ, जब गूगल ने इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की गतिविधियों को फ्लैग करते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से डेटा साझा किया. साइबर पुलिस और चमनगंज थाना टीम ने गोपनीय तरीके से जांच करते हुए इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया.
यही नहीं, उसने अपने ही परिवार और पड़ोस की छोटी बच्चियों के वॉशरूम जाते समय की इंटीमेट तस्वीरें खींचकर गूगल ड्राइव पर अपलोड किया. आरोपी ने ये तस्वीरें अपने फोन की गैलरी से डिलीट कर दी थीं, ताकि किसी को शक न हो और उसके फोन का स्पेस भी बच सके, लेकिन जैसे ही यह डेटा गूगल ड्राइव के सर्वर पर गया, सिस्टम ने इसे बाल यौन शोषण सामग्री के रूप में फ्लैग कर दिया.
एडीसीपी क्राइम के अनुसार आरोपी का असली मकसद और मानसिक स्थिति जानने के लिए उसका गहरा साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन कराया जाना जरूरी है. मामला अभी शुरुआती जांच में है, इसलिए पुलिस इस बिंदु पर भी गंभीरता से पड़ताल कर रही है कि क्या इन वीडियो और तस्वीरों को किसी अन्य पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर भी अपलोड या लीक किया गया है.
इसके साथ ही साइबर टीम आरोपी के डिजिटल फुटप्रिंट्स खंगाल रही है ताकि यह साफ हो सके कि इस अपराध में कोई अन्य बाहरी व्यक्ति तो शामिल नहीं है, या पीड़ित बच्चों में कहीं लड़कों को भी निशाना तो नहीं बनाया गया था.
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