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कानपुर में बच्चियों का अश्लील वीडियो बनाने वाला भाई गिरफ्तार

26 वर्षीय आरोपी के घिनौने कृत्य का पुलिस ने किया भंडाफोड़.

अश्लील वीडियो बनाने वाला चचेरा भाई गिरफ्तार
अश्लील वीडियो बनाने वाला चचेरा भाई गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 9:00 PM IST

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कानपुर: कमिश्नरेट पुलिस ने अपनी ही चचेरी बहनों और पड़ोस की मासूम बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें करने और उनके अश्लील वीडियो को गूगल ड्राइव पर अपलोड करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है.

चमनगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले 26 वर्षीय आरोपी के घिनौने कृत्य का भंडाफोड़ तब हुआ, जब गूगल ने इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की गतिविधियों को फ्लैग करते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से डेटा साझा किया. साइबर पुलिस और चमनगंज थाना टीम ने गोपनीय तरीके से जांच करते हुए इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया.

एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा (Video Credit; ETV Bharat)
एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा के अनुसार, बीते दिनों NCRP पोर्टल पर महिलाओं और बच्चों की पोर्नोग्राफी से जुड़े एक गोपनीय टिप लाइन प्राप्त हुई थी. इस टिप लाइन के आधार पर सेंट्रल जोन साइबर पुलिस की दो टीमें गोपनीय तरीके से पड़ताल शुरू की. गूगल ने जांच एजेंसियों को इनपुट दिया था कि एक विशेष आईपी एड्रेस से छोटे-छोटे बच्चों की आपत्तिजनक और निजी तस्वीरें व वीडियो गूगल ड्राइव पर अपलोड किए जा रहे हैं.गूगल से मिले इनपुट के बाद साइबर टीम ने तकनीकी विश्लेषण शुरू किया.
गूगल द्वारा साझा किए गए आरोपी के नाम, मोबाइल फोन के IMEI नंबर, जीमेल एड्रेस और पुलिस द्वारा निकाले गए आईपी एड्रेस की मदद से चमनगंज पुलिस आखिरकार 26 वर्षीय आरोपी तक पहुंचने में कामयाब रही. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी युवक पेशे से बच्चों के डायपर बेचने का काम करता है.पुलिस जांच में यह भी चौंकाने वाली बात सामने आई कि आरोपी अब तक कुल 15 ऐसे आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें गूगल ड्राइव पर डाल चुका था, जिसमें अपनी 14 साल और 8 साल की सगी चचेरी बहनों को रात के समय निशाना बनाया और उनके कपड़े उतारकर अश्लील हरकतें करते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया.

यही नहीं, उसने अपने ही परिवार और पड़ोस की छोटी बच्चियों के वॉशरूम जाते समय की इंटीमेट तस्वीरें खींचकर गूगल ड्राइव पर अपलोड किया. आरोपी ने ये तस्वीरें अपने फोन की गैलरी से डिलीट कर दी थीं, ताकि किसी को शक न हो और उसके फोन का स्पेस भी बच सके, लेकिन जैसे ही यह डेटा गूगल ड्राइव के सर्वर पर गया, सिस्टम ने इसे बाल यौन शोषण सामग्री के रूप में फ्लैग कर दिया.

एडीसीपी क्राइम के अनुसार आरोपी का असली मकसद और मानसिक स्थिति जानने के लिए उसका गहरा साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन कराया जाना जरूरी है. मामला अभी शुरुआती जांच में है, इसलिए पुलिस इस बिंदु पर भी गंभीरता से पड़ताल कर रही है कि क्या इन वीडियो और तस्वीरों को किसी अन्य पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर भी अपलोड या लीक किया गया है.

इसके साथ ही साइबर टीम आरोपी के डिजिटल फुटप्रिंट्स खंगाल रही है ताकि यह साफ हो सके कि इस अपराध में कोई अन्य बाहरी व्यक्ति तो शामिल नहीं है, या पीड़ित बच्चों में कहीं लड़कों को भी निशाना तो नहीं बनाया गया था.

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