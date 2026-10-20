ACB अदालत ने स्पष्ट की लोकसेवक की परिभाषा...पुलिस में पदोन्नति के लाभ नहीं देने पर गृह एवं वित्त सचिव हाईकोर्ट में तलब
कोर्ट ने कहा कि एसीबी एक्ट के तहत लोक कर्तव्यों का वास्तविक निर्वहन करने वाला लोक सेवक की श्रेणी में शामिल.
Published : October 20, 2026 at 7:02 PM IST
जयपुर: एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने इंटर्नशिप के लिए एनओसी के नाम पर रिश्वत लेने से जुड़े मामले में आरोपी योगेश कुमार, राजकुमार मीणा और रमेश कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया. अदालत ने साफ किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में लोक कर्तव्यों का वास्तविक निर्वहन करने वाला व्यक्ति लोकसेवक की श्रेणी में आता है, फिर चाहे उसका नियोक्ता सरकार हो अन्य निजी संस्थान. उधर, राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों के पदोन्नति एवं लाभ देने से जुड़े अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर नाराजगी जताई एवं 30 अक्टूबर को प्रमुख गृह सचिव और प्रमुख वित्त सचिव को तलब किया.
बीएएमएस की छात्रा को नहीं दी एनओसी: एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने कहा कि डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के नियमानुसार एनओसी की एवज में कॉलेज की ओर से कोई शुल्क लेना तय नहीं था. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक आलोक रवि ने बताया कि परिवादी रायसिंह गुर्जर ने 1 अक्टूबर को एसीबी में रिपोर्ट दी थी.
इसमें कहा कि भतीजी कल्पना गुर्जर किशनगढ़ रेनवाल आयुर्वेद कॉलेज से बीएएमएस की छात्रा है. वह अन्य कॉलेज से इंटर्नशिप करना चाहती है. इंटर्नशिप के लिए एनओसी लेने को 29 सितंबर को आवेदन किया तो कार्यालय के एलडीसी राजकुमार और डिप्टी डायरेक्टर योगेश ने 40 हजार रुपए जमा कराने को कहा. कॉलेज कैशियर रमेशचंद शर्मा ने भी यही बात दोहराई और कहा कि यह राशि नकद देनी होगी.
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35 हजार घूस लेते पकड़ा: शिकायतकर्ता रायसिंह का कहना था कि इंटर्नशिप के लिए एनओसी जारी करने की फीस नहीं लगती है. एसीबी ने कैशियर रमेशचंद शर्मा को परिवादी से 35,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते दबोचा और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. सुनवाई के दौरान आरोपियों के अधिवक्ता ने कहा, संस्था प्राइवेट कॉलेज है. उसे सरकार से अनुदान नहीं मिलता. आरोपी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोकसेवक की परिभाषा में नहीं आते हैं. कॉलेज के संघ विधान के तहत अन्य कॉलेज से इंटर्नशिप पर कॉलेज के विकास के लिए 40 हजार रुपए शुल्क लेने का प्रावधान है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी.
अदालती आदेश की पालना नहीं होने पर तलब: इधर, पुलिसकर्मियों के पदोन्नति से जुड़े आदेश की पालना नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने तीस अक्टूबर को प्रमुख गृह सचिव और प्रमुख वित्त सचिव को तलब किया. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने प्रमुख गृह सचिव और प्रमुख वित्त सचिव को कोर्ट में हाजिर होकर यह बताने को कहा कि अदालती आदेश की पालना क्यों नहीं की. अदालत ने स्पष्ट किया कि आदेश की पालना होने पर दोनों अफसरों को पेश होने की जरूरत नहीं है.
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सरकार ने पालना के लिए मांगा समय: जस्टिस अशोक कुमार जैन की पीठ ने महेन्द्र कुमार शर्मा व अन्य की अवमानना याचिकाओं पर यह आदेश दिए. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता भुवनेश शर्मा और विज्ञान शाह ने आदेश की पालना के लिए समय मांगा. अदालत में हाजिर एडीजी कार्मिक बीजू जॉर्ज जोसफ ने कहा, पालना के लिए समय दिया जाए. इस पर अदालत ने तीस अक्टूबर तक का समय दिया. साथ ही पालना नहीं होने पर दोनों अफसरों को हाजिर होने के आदेश दिए.
पहले भी मांगा था समय: अवमानना याचिका में अधिवक्ता आमिर खान ने बताया कि एकलपीठ ने 30 मई, 2025 को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला देते हुए 18 साल की सेवा पूरी होने पर पदोन्नति का लाभ, हायर ग्रेड पे सहित अन्य वित्तीय लाभ देने को कहा था. 20 अगस्त को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से आदेश की पालना के लिए एक माह का समय मांगा था, लेकिन अभी तक पालना नहीं की गई.
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