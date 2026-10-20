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ACB अदालत ने स्पष्ट की लोकसेवक की परिभाषा...पुलिस में पदोन्नति के लाभ नहीं देने पर गृह एवं वित्त सचिव हाईकोर्ट में तलब

जिला न्यायालय जयपुर महानगर और हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने इंटर्नशिप के लिए एनओसी के नाम पर रिश्वत लेने से जुड़े मामले में आरोपी योगेश कुमार, राजकुमार मीणा और रमेश कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया. अदालत ने साफ किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में लोक कर्तव्यों का वास्तविक निर्वहन करने वाला व्यक्ति लोकसेवक की श्रेणी में आता है, फिर चाहे उसका नियोक्ता सरकार हो अन्य निजी संस्थान. उधर, राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों के पदोन्नति एवं लाभ देने से जुड़े अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर नाराजगी जताई एवं 30 अक्टूबर को प्रमुख गृह सचिव और प्रमुख वित्त सचिव को तलब किया.

बीएएमएस की छात्रा को नहीं दी एनओसी: एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने कहा कि डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के नियमानुसार एनओसी की एवज में कॉलेज की ओर से कोई शुल्क लेना तय नहीं था. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक आलोक रवि ने बताया कि परिवादी रायसिंह गुर्जर ने 1 अक्टूबर को एसीबी में रिपोर्ट दी थी.