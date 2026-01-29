ETV Bharat / state

रास्तों के बीच बने धार्मिक स्थलों को शिफ्ट करने का मामला: पक्ष-विपक्ष के विधायकों ने कोर्ट से कहा, अपने फैसले पर पुनर्विचार करें

हवामहल से भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य और विधायक अमीन कागजी ने धार्मिक स्थल हटाने के मामले में कोर्ट से पु​​नर्विचार करने की अपील की है.

COURTS DECISION
विधायक बालमुकुंदाचार्य और अमीन कागजी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 29, 2026 at 3:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी जयपुर में सड़कों के बीच और सार्वजनिक स्थानों पर बने धार्मिक स्थलों को हटाए जाने के हाईकोर्ट के फैसले को लेकर पक्ष-विपक्ष के विधायकों ने एक स्वर में हाईकोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है. भाजपा व कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि किसी की भी धार्मिक भावना आहत न हो, इसके लिए कोर्ट को अपने फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए.

हवामहल से भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोर्ट के आदेश का सम्मान है. कोर्ट के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि राम मंदिर का फैसला भी साढ़े पांच सौ साल के इंतजार के बाद आया था. कोर्ट के आदेश पर ही मंदिर बना है. कोर्ट का जो फैसला आया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि शहर का विकास नहीं रुकना चाहिए, लेकिन क्या यह फैसला केवल मंदिरों के लिए आया है? अगर कोई मस्जिद या मकबरा रास्ते में आ रहा है, तो क्या उस पर भी कोर्ट को विचार नहीं करना चाहिए? अगर किसी की धार्मिक भावना आहत हो रही है, तो इसके लिए हम कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश करेंगे और अर्जी दाखिल करेंगे कि उनकी बात को भी कोर्ट को सुनना चाहिए. क्योंकि देवी-देवताओं की प्राण-प्रतिष्ठा विधि-विधान से होती है, जिसमें नौ दिन भी लगते हैं और एक महीना भी लग सकता है. उन्हें मूर्ति नहीं मानते, बल्कि मानते हैं कि साक्षात भगवान मौजूद हैं, इसलिए उन्हें भोग भी लगाते हैं और भगवान को अपना शरीर-स्वरूप मानते हैं, इसलिए देवी-देवताओं की मूर्तियों को उखाड़ना विधि-पूर्वक नहीं है. कोर्ट के सामने अपील करेंगे.

विधायक बालमुकुंदाचार्य और ​अमीन कागजी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: चौमू में विवाद के बाद बहाल हुई शांति, इंटरनेट सेवा शुरू, पथराव मामले में 34 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

विधायक कागजी बोले: भाजपा सरकार किसी की भी सगी नहीं: वहीं, हाईकोर्ट के फैसले को लेकर किशनपोल से कांग्रेस विधायक अमीन कागजी का कहना है कि सरकार कोर्ट में अपना पक्ष ठीक तरीके से नहीं रख पा रही है. उन्होंने कहा कि जब वे पहली बार विधायक बने थे. तब किशनपोल में बहुत से मंदिर सड़क पर आ रहे थे, तब अधिकारियों से बात की और कहा कि मंदिर नहीं हटने चाहिए. 2013 से 2018 के बीच जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, तब स्मार्ट सिटी के तहत बहुत से मंदिर हटा दिए गए थे. तमाम मूर्तियां आबकारी थाने में रख दी गई थीं. हम लोग उन मूर्तियों को वापस लाए और उनकी स्थापना की. छोटी चौपड़ का रोजगारेश्वर महादेव मंदिर भी हटा दिया गया था, हमने उसकी भी वापस स्थापना करवाई. इस सरकार के कहने और करने में बहुत फर्क है. यह सरकार किसी की सगी नहीं है. यह वोट तो लेती है, लेकिन न तो यह धर्म की रक्षा कर पा रही है और न ही लोगों की. राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया था कि जयपुर शहर में प्रमुख रास्तों और सड़कों के बीच आ रहे धार्मिक स्थलों को शिफ्ट किया जाए.

TAGGED:

भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य
कांग्रेस विधायक अमीन कागजी
HAWA MAHAL JAIPUR
HIGH COURT DECISION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.