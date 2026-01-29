ETV Bharat / state

रास्तों के बीच बने धार्मिक स्थलों को शिफ्ट करने का मामला: पक्ष-विपक्ष के विधायकों ने कोर्ट से कहा, अपने फैसले पर पुनर्विचार करें

जयपुर: राजधानी जयपुर में सड़कों के बीच और सार्वजनिक स्थानों पर बने धार्मिक स्थलों को हटाए जाने के हाईकोर्ट के फैसले को लेकर पक्ष-विपक्ष के विधायकों ने एक स्वर में हाईकोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है. भाजपा व कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि किसी की भी धार्मिक भावना आहत न हो, इसके लिए कोर्ट को अपने फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए.

हवामहल से भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोर्ट के आदेश का सम्मान है. कोर्ट के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि राम मंदिर का फैसला भी साढ़े पांच सौ साल के इंतजार के बाद आया था. कोर्ट के आदेश पर ही मंदिर बना है. कोर्ट का जो फैसला आया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि शहर का विकास नहीं रुकना चाहिए, लेकिन क्या यह फैसला केवल मंदिरों के लिए आया है? अगर कोई मस्जिद या मकबरा रास्ते में आ रहा है, तो क्या उस पर भी कोर्ट को विचार नहीं करना चाहिए? अगर किसी की धार्मिक भावना आहत हो रही है, तो इसके लिए हम कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश करेंगे और अर्जी दाखिल करेंगे कि उनकी बात को भी कोर्ट को सुनना चाहिए. क्योंकि देवी-देवताओं की प्राण-प्रतिष्ठा विधि-विधान से होती है, जिसमें नौ दिन भी लगते हैं और एक महीना भी लग सकता है. उन्हें मूर्ति नहीं मानते, बल्कि मानते हैं कि साक्षात भगवान मौजूद हैं, इसलिए उन्हें भोग भी लगाते हैं और भगवान को अपना शरीर-स्वरूप मानते हैं, इसलिए देवी-देवताओं की मूर्तियों को उखाड़ना विधि-पूर्वक नहीं है. कोर्ट के सामने अपील करेंगे.